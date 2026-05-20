İstanbul’un En İyi Plajında Kahve Festivali Başlıyor

26-27-28 Haziran tarihlerinde İstanbul’un en iyi beach’leri arasında gösterilen Goga Beach’te gerçekleşecek festival, gün boyu sürecek konserler, etkinlikler ve kahve deneyimleriyle Kilyos sahilinde festival atmosferi yaşatacak.

Son yıllarda açık hava festivallerine ve deneyim odaklı etkinliklere olan ilginin artması, kahve festivallerini de şehir yaşamının dikkat çeken sosyal organizasyonları arasına taşıdı. Özellikle şehirden uzaklaşmadan kısa süreli kaçış yapmak isteyenlerin yöneldiği Kilyos hattı, yeniden İstanbul’un en hareketli sahil bölgelerinden biri haline gelirken; geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören ve İstanbul’un en iyi plajları arasında gösterilen Goga Beach, bu sezon Kilyos Kahve Festivali ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

26-27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festivalde kahve kültürü, müzik, sanat ve sahil atmosferiyle bir araya gelecek. İstanbul’da açık hava etkinliklerine ilgi duyan binlerce ziyaretçinin katılmasının beklendiği organizasyonda; konserlerden kahve seminerlerine, atölyelerden yarışmalara kadar geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival boyunca ziyaretçiler hem farklı kahve deneyimlerini keşfedecek hem de gün boyu sürecek sosyal etkinliklerle sahil atmosferini yaşayacak.

Kilyos Sahilinde Üç Gün Boyunca Konser Atmosferi Yaşanacak

Kilyos Kahve Festivali’nin konser programında Türk rock ve alternatif müziğinin dikkat çeken isimleri sahne alacak. Gün batımına karşı gerçekleşecek konserler, kahve aroması ve sahil atmosferiyle birleşerek festivalin enerjisini gün boyu yüksek tutacak.

Festivalin ilk günü olan 26 Haziran’da sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Pera ve Tuana sahneye çıkacak. 27 Haziran’da son dönemin dikkat çeken isimlerinden Emre Fel ile Türk rock müziğinin güçlü gruplarından Ayna müzikseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış günü olan 28 Haziran’da ise rock müziğin sevilen isimlerinden Ferman Akgül ile alternatif müziğin dikkat çeken sanatçılarından Cihan Mürtezaoğlu sahne alacak.

Kilyos sahilinde gerçekleşecek konserlerin, festival boyunca en yoğun ilgi gören etkinlikler arasında yer alması bekleniyor.

Festivalde Kahve Seminerleri ve Atölyeler Düzenlenecek

Festival programında uzman baristalar eşliğinde gerçekleştirilecek kahve seminerleri de yer alacak. Seminerlerde kahvenin tarihi, kavurma süreçleri ve yeni nesil demleme tekniklerine dair bilgiler paylaşılacak. Son dönemde üçüncü nesil kahve kültürüne olan ilginin büyümesiyle birlikte bu seminerlerin festivalin en yoğun katılım alanlarından biri olması bekleniyor.

Festival alanında ayrıca çocuklar ve yetişkinlere yönelik boyama atölyeleri, ödüllü yarışmalar ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek. Kahve, sanat ve müziği aynı noktada buluşturacak organizasyonun her yaş grubuna hitap eden bir deneyim sunması hedefleniyor.

