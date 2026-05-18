İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’dan 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Yokluk ve imkânsızlıklara rağmen verilen destansı mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmış, 19 Mayıs, milletimizin yeniden ayağa kalkışının simgesi haline gelmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin ve inancın en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlerimiz, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyacak en büyük gücümüzdür. Bilimde, teknolojide, üretimde, sporda ve hayatın her alanında ülkemizi geleceğe taşıyacak gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gerekleriyle donanmış bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır.

Gençlerimizin bilgi, azim, cesaret ve vizyonlarıyla Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyor, Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesinin aynı inanç, kararlılık ve gururla sonsuza kadar taşınacağına güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı