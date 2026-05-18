“Uluslararası Denizci Kadınlar Günü” Etkinliğinde Güçlü Mesajlar Verildi

Denizcilik sektöründe kadınların görünürlüğünü artırmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve kadın denizcilerin başarı hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyona; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Barış Türkmen, Ahmet Can Bozkurt, Barış Dillioğlu, Burak Akartaş, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Metin Ataç, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli başta olmak üzere sektör temsilcileri, akademisyenler, kamu yöneticileri, gemi insanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KGKMDD, Türkiye’de ilk kez yeterlik, okul ve branş ayrımı gözetmeksizin denizcilik eğitimi almış profesyonel kadın gemi insanlarını tek çatı altında bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.

Esra Ulutürk Dinç: “Denizcilik Cinsiyetle Değil, Liyakatle Yapılır”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KGKMDD Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Ulutürk Dinç, kadın denizcilerin yıllardır büyük mücadeleler verdiğini belirterek, denizcilikte eşitlik ve kapsayıcılık vurgusu yaptı.

Dinç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 2021 yılında ilan edilen 18 Mayıs Uluslararası Denizcilikte Kadınlar Günü’nü kutlamak için bir aradayız. Atatürk’ün Türk kadınına kazandırdığı haklardan güç alarak dünyanın en zor mesleklerinden biri olan denizcilikte var olmaya devam ediyoruz.”

Derneğin kuruluş amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinç, şunları söyledi: “Derneğimiz; Türk denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması, kadın denizcilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve karar alma süreçlerinde daha etkin rol almalarının sağlanması amacıyla kuruldu. Yeterlik, okul ve branş gözetmeksizin profesyonel kadın gemi insanlarını bir araya getirmesiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.”

Denizcilik mesleğinin yalnızca fiziksel güçle değil bilgi, disiplin ve dayanıklılıkla yapılabileceğini vurgulayan Dinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Denizcilik cinsiyetle değil; liyakatle, cesaretle, disiplinle, bilgiyle ve dayanıklılıkla yapılabilecek bir meslektir. Kadınların denizlerde yer alması bir ayrıcalık değil, hak edilmiş bir kazanımdır. Denizcilikte kadınların daha güçlü temsil edilmesi sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik bir gerekliliktir.”

Metin Ataç: “Kadın Denizciler Çok Başarılı Oldu”

Programa katılan emekli Oramiral Metin Ataç da Türk Deniz Kuvvetleri’nde kadın subayların göreve başlamasına ilişkin süreçten örnekler verdi. Ataç, ilk kadın subayların göreve başladığı dönemi anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“1990’lı yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri’nde ilk kez kadın subay alımını başlattık. Başlangıçta bizler de bazı tereddütler yaşadık. Fakat zaman içerisinde gördük ki kadın subaylarımız son derece başarılı oldular.” Kadınların Türk denizciliğinde önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Ataç, “Bugün kadın amiralimiz var. Kadın denizcilerimiz çok başarılı işler yapıyorlar. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Tamer Kıran: “Fırsat Eşitliği Güçlenmeli”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında denizcilik sektöründe kadın temsilinin giderek arttığını söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün bu yıl belirlediği temaya dikkat çeken Kıran, şöyle konuştu: “Artık mesele yalnızca kadınların denizcilikte yer almasını teşvik etmek değil; karar alma mekanizmalarından gemi operasyonlarına kadar her seviyede fırsat eşitliğinin uygulamada da güçlendirilmesidir.”

Kadın denizcilerin sektörde daha görünür hale geldiğini ifade eden Kıran, “Bugün kadınlarımız kaptan, mühendis, akademisyen, armatör, liman işletmecisi ve hukukçu olarak sektörün her alanında aktif görev alıyor” dedi. Kadın öğrencilerin denizcilik eğitimine ilgisinin arttığını belirten Kıran, şu bilgileri paylaştı: “Sekiz yıl önce denizcilik fakültelerinde okuyan kız öğrenci oranı yüzde 10 seviyesindeydi. Bugün bu oran yüzde 15’e yükseldi. Bazı okullarımızda yüzde 20 seviyelerine ulaşıldığını görüyoruz.”

Kadınların denizcilik sektöründeki varlığının sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu belirten Kıran, “Çeşitliliğin arttığı sektörler daha güçlü, daha üretken ve daha sürdürülebilir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Cemalettin Şevli: “Bugün Her Alanda Kadın Denizciler Var”

Etkinlikte konuşan denizcilik sektörünün deneyimli isimlerinden KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli ise geçmişte kadın denizcilerin çok az görüldüğünü ancak bugün her alanda görev aldıklarını söyledi.

“Yıllarca denizde çalıştım. Eskiden yalnızca yabancı gemilerde çalışan kadın denizcileri görürdük. Bugün ise kadın kaptanlarımız, baş mühendislerimiz, zabitlerimiz var. Her alanda kadın denizcilerimizi görmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Şevli, konuşmasında liyakat vurgusu yaparak, “İşin içine beceri, çalışkanlık ve liyakat girdiğinde cinsiyetin hiçbir önemi kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Sinem Dedetaş: “Kadınların Cam Tavanı En Çok Denizcilikte Kırıldı”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise konuşmasında kadınların denizcilik sektöründe önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

“Kadının uğursuzluk sayıldığı bir alandan, bugün kadınların yönettiği, kullandığı ve inşa ettiği gemilere geldik. Eğer kadınların cam tavanı kırmasından söz edeceksek, bunun en güçlü örneklerinden biri denizcilik sektörüdür” dedi.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü döneminde kadın denizcilerin görev alabilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Dedetaş, şu ifadeleri kullandı: “Kadın personel alımı yapmaya başladığımızda gördük ki gemilerin altyapıları buna uygun değil. Küçük detaylardan başlayarak gerekli düzenlemeleri yaptık. Bugün kadın denizcilerin sayısının artıyor olması mutluluk verici.”

Kadınların önünü açan isimlere teşekkür eden Dedetaş, “İlkleri yapmak kolay olmuyor. Ama birileri cesaret gösterip yolu açıyor ve sonrasında diğerleri o yoldan ilerliyor” diye konuştu.

Kadın Denizcilerin Mücadelesine Vurgu Yapıldı

Program kapsamında gerçekleştirilen panel oturumlarında ise Türkiye denizcilik sektörünün farklı alanlarında görev yapan kadın profesyoneller deneyimlerini ve sektöre ilişkin görüşlerini paylaştı. İlk panelde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin ilk kadın kaptanı ve Kadın Gemi Kaptanları Mühendisleri ve Denizciler Derneği Kurucu Başkanı S. Esra Ulutürk Dinç, Türkiye’nin ilk kadın baş mühendisi Deniz Özkan, Dilara Usta, Feyza Dinç, Gülşah Durdu ve Esma Uflaz konuşmacı olarak yer aldı. Panelde kadınların denizde çalışma koşulları, sektörde karşılaşılan zorluklar, liderlik deneyimleri ve kadın istihdamının artırılması konuları ele alındı. İkinci panelin moderatörlüğünü Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay yaptı. Panelde GİSAŞ Genel Müdürü ve GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Türkan Manasır Öz, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Helvacıoğlu, Dr. AG Marine Kurucusu Ayşe Gazihan ve Uzakyol 1. Zabiti Sema Altıkulaçoğlu deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken; denizcilik eğitiminde kadınların rolü, yönetim kademelerinde kadın temsili, sürdürülebilir denizcilik ve insan kaynağı yönetimi gibi başlıklar değerlendirildi.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, kadınların denizcilik sektöründeki temsil gücünün her geçen yıl arttığına dikkat çekilirken; fırsat eşitliği, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir denizcilik hedeflerine yönelik çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

