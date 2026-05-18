Arkas Holding’den Uluslararası Finansman Paketinde İkinci Adım

Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından yapılandırılan toplam 335 milyon dolarlık finansman paketi kapsamında, Arkas Holding, Asian Development Bank (ADB) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Türkiye’de ADB’nin ilk özel sektör altyapı finansmanı olma özelliği taşıyan anlaşma, Arkas Holding’in uzun vadeli yatırım planlarına uluslararası ölçekte güçlü destek sağladı.

IFC ve Arkas Holding, ADB (Asian Development Bank) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile finansmanın ikinci fazını hayata geçirerek süreci bir sonraki aşamaya taşıdı.

Sekiz Yıllık Yatırım Planına Uluslararası Destek

Sağlanan finansman; Arkas Holding’in önümüzdeki sekiz yıl boyunca Autoport’un kapasite yatırımı başta olmak üzere deniz filosunu modernize etmesine, lojistik kapasitesini artırmasına katkı sağlayacak. Kaynağın aynı zamanda gemi ve lojistik ekipman yatırımları, liman operasyonlarının geliştirilmesi, çekici ve ekipman tedariki gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

“Uzun Vadeli Büyüme Stratejimizi Destekliyor”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas törende yaptığı konuşmada, “IFC ile başlattığımız finansman sürecini, ADB ve DEG gibi güçlü uluslararası kuruluşlarla birlikte ikinci faza taşımak önemli bir adım. Yaptığımız iş birliklerinde her zaman uzun vadeli hedefler koyarız. Yatırımlarımızı birlikte büyütebileceğimiz iş ortaklıklarımızın uzun soluklu olması, yola istikrarlı bir şekilde devam edebilmek bizim için çok önemli. Bu finansman sürecinde de ADB ve DEG ile bu birlikteliğimizi daha da güçlendirmiş olduk.” dedi.

IFC Türkiye Ofisi Yöneticisi Selma Rasavac‑Avdagic, “Arkas Holding ile 2025 yılında hayata geçirilen finansman paketinin devamı niteliğindeki bu anlaşma, IFC’nin uzun vadeli uluslararası sermaye mobilizasyonundaki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. ADB ve DEG gibi ortakların da sendikasyon yapısına katılmasıyla, liman kapasitesinin artırılması, filoların ve lojistik ağlarının modernizasyonu ile Türkiye’nin bölgesel ve küresel bağlantısallığının güçlendirilmesi için ilave kaynakları sürece dahil etmeye devam ediyoruz.” dedi.

ADB Özel Sektör Operasyonları Departmanı Genel Direktör Vekili Marife Apilado ise konuşmasında “Türkiye'deki ilk altyapı yatırımımız için köklü ve çok yönlü bir lojistik grubu olan Arkas Holding ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin ulaştırma sektörü; ülkenin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Orta Koridor üzerindeki stratejik konumunu da değerlendirerek sürdürülebilir altyapı gelişimi ve özel sektör büyümesi açısından güçlü fırsatlar sunmaktadır.” dedi.

DEG Afrika-EMECA Sanayi ve Hizmetler Direktörü Franziska Hollmann ise değerlendirmesinde, “Arkas ile KfW Grubu arasında 1999 yılında ilk gemilerin finansmanıyla başlayan uzun vadeli ilişkiyi yeniden güçlendirmekten gurur duyuyoruz. Bugün DEG, IFC ve ADB ile birlikte, güvene dayalı bu ortaklık zemininde Arkas Holding’in uzun vadeli büyüme stratejisini destekliyor. Ekonomik performansı sürdürülebilir kalkınma ile buluşturan bu finansman anlaşması, DEG’nin yüksek etki yaratan ve geleceğe dönük yatırımlara odaklanan yaklaşımıyla da güçlü bir uyum gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Bölgesel Bağlantısallık Vurgusu

13 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenen imza töreninde Arkas Holding, IFC, ADB ve DEG yetkilileri bir araya geldi. Törene, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bernard Arkas ve Diane Arcas Göçmez’in yanı sıra Orhun Alşan, Aylin Saul, Perla Karmona, Cenk Sivrioğlu ve Önder Türkkanı’nın yanı sıra IFC’yi temsilen Selma Rasavac-Avdagic, Burak Egemen, Sudipta Husain ve Syed Jazib Shere katıldı. ADB’den ise Özel Sektör Operasyonları Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Marife Apilado’nun yanı sıra Mayank Choudhary, David Urbaneja-Furelos, Emaad Siddiqui, Ozan İnce ve Thierry Pujol d’Andrebo, DEG tarafından Afrika‑EMECA Sanayi ve Hizmetler Direktörü Franziska Hollmann ve Batuhan Hakyemez katıldı.