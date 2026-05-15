Sinop'ta 2 Bin Adet Mersin Balığı Denize Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Karadeniz'in biyoçeşitliliğini korumak adına önemli bir adım atıldı. Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 2 bin adet mersin balığı, Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen programla denizle buluşturuldu.

Suların biyolojik zenginliğini korumanın önemine değinen Sinop Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Haci Yusuf Parlak yaptığı açıklamada; "Ülkemiz sahip olduğu su kaynaklarının çeşitliliğiyle oldukça zengin bir potansiyele sahip. Bu zenginliğin korunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan mersin balıklarını doğal su kaynaklarımıza stok takviyesi yaparak gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından, mersin balıkları protokol üyeleri tarafından sembolik olarak ellerle denize bırakıldı. Programın devamında ise geriye kalan balıklar, canlı nakil sistemi ve boru düzeneği aracılığıyla güvenli bir şekilde Karadeniz'in serin sularına salındı.

Programa; Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, ilçe protokolü, şube müdürleri, balıkçılar ve teknik personel katılım sağladı.

Vira Haber