Birgül Erken'den Finlandiya'da Buzun Altında Rekor

Milli sporcu Birgül Erken'in 26 Mart tarihinde Finlandiya'nın Laukaa bölgesinde 141 metrelik dalışı, CMAS buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescil edildi. Beyaz kartla tamamlanan bu tarihi performansın resmi onayı yaklaşık bir aydır bekleniyordu. CMAS kurul toplantılarının tamamlanmasının ardından dünya rekoru resmen onaylandı ve tarihe geçti.

Tarihi başarı yankı uyandırdı

Senior kategorisinde rekor başvurusu yapan milli sporcu Erken sadece kendi yaş grubuna değil, tüm yaş gruplarında ve dünyanın en güçlü sporcularıyla aynı sıralamada mücadele etti. Elde edilen derece olağanüstü bir performans olarak değerlendirilirken, buzaltı serbest dalış limitlerini zorlayan tarihi bir başarı olarak dünya serbest dalış camiasında yankı uyandırdı.

Yaklaşık 30 santimetrelik buz tabakasının altında, karanlık ve belirli güvenlik delikleriyle çıkışı mümkün olan bir parkurda gerçekleştirilen bu tarihi performans; fiziksel bir başarı değil aynı zamanda büyük bir mental dayanıklılık, soğukkanlılık ve cesaret örneği olarak değerlendirildi.

"Bu sadece bir rekor değil"

Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarına, organizasyon ekibine, güvenlik ekiplerine, baş hakem Antero Joki'ye, yardımcı hakem Aliona Curtis'e, Freediving Fisherman & Friends Oy ekibine ve bu yolculuk boyunca yanında olan herkese teşekkür eden Birgül Erken, "Bu sadece bir spor başarısı değil. Bu vazgeçmemeyi seçen bir ruhun hikayesi. Sponsor desteği olmadan, kendi emeğimle, kendi umudumla ve mücadele gücümle çıktığım bu yolculukta ülkeme bir dünya rekoru kazandırabilmiş olmak benim için tarifsiz bir gurur" açıklamasında bulundu.

Arkadaşlarının kendisine taktığı 'Buzlar Kraliçesi' lakabının hoşuna gittiğini söyleyen Erken, kırdığı dünya rekorunun kendisine büyük bir öz güven verdiğini belirtti.

"Türk bayrağını yeniden zirveye taşımak, yeni nesillere umut olmak istiyorum"

Birgül Erken, doğru destek ve sponsorluk imkanları sağlandığı takdirde mevcut dünya rekorunu çok daha ileriye taşıyabileceğine inandığını ifade ederek, "Bu rekor bana şunu gösterdi; sınırlar düşündüğümüzden çok daha ileride. Eğer gerekli şartlar sağlanırsa ve güçlü desteklerle hazırlanabilirsem, kendi rekorumu çok daha ileriye taşıyabileceğime yürekten inanıyorum. Ülkemi temsil ederek Türk bayrağını uluslararası arenada yeniden zirveye taşımak, kürsülerde dalgalandırmak ve yeni nesillere umut olmak istiyorum" dedi.

"Ben sadece kendi hayalim için yüzmüyorum, Türkiye adına mücadele ediyorum"

Yıllar süren bir emeğin ardından rekorun geldiğini kaydeden Erken, destek çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu bayrak altında yarışmaktan büyük onur duyuyorum. Her yarışta, her nefeste ülkemi temsil ettiğimi hissediyorum. Motivasyonum hala çok güçlü. İçimde hala daha ileri gitme arzusu, daha büyük başarılar kazanma isteği var. Bu rekor bana şunu gösterdi; doğru şartlar, doğru ekip ve güçlü desteklerle bu sınırlar çok daha ileriye taşınabilir. Ancak dünya çapında başarılar artık sadece bireysel mücadeleyle sürdürülebilecek noktayı geçti. Bu seviyede devam edebilmek; ciddi hazırlık, güvenlik ekipleri, antrenman organizasyonları, seyahatler, ekipmanlar ve sürdürülebilir destek gerektiriyor. Bugüne kadar çoğu zaman kendi imkanlarımla yürüdüm. Ama artık bu yolculuğun sadece benim omuzlarımda taşınmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben sadece kendi hayalim için yüzmüyorum. Ben Türkiye adına, bu bayrak adına, genç sporcular adına mücadele ediyorum. Eğer gerekli destekleri bulabilirsem, bugün kırdığım dünya rekorunu çok daha ileriye taşıyabileceğime tüm kalbimle inanıyorum. Bunu yine Türk bayrağıyla, Türkiye'nin adıyla dünyaya duyurmak istiyorum. Şimdi yeni sezon başlıyor. Yeni dünya şampiyonaları, yeni rekorlar ve yeni hikayeler için güçlü destekçilere, bu hikayeye inanacak markalara ve birlikte yürüyebileceğimiz insanlara ihtiyacım var. Çünkü bazen bir sporcunun arkasında durmak; sadece bir kişiyi değil, bir ülkenin cesaretini, ilhamını ve dünyaya bırakacağı izi desteklemektir" şeklinde konuştu.

"Rekor yolculuğu Sivas'ta başladı"

Rekor için ilk denemelerin Sivas'ta başladığını ancak küresel ısınmanın etkisiyle Finlandiya'ya gittiklerini belirten Birgül Erken, "Bu tarihi rekor yolculuğu aslında Türkiye'de, Sivas'ta başladı. Ülkemizde bu dünya rekorunu kırabilmek için uzun süre büyük emek verdik. Sayın Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek'in destekleriyle geçtiğimiz yıl rekor denemesi için gerekli altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Türkiye'de bu rekoru gerçekleştirebilmek adına ciddi hazırlıklar yapıldı. Ancak ne yazık ki küresel ısınmanın etkileri nedeniyle buz kalınlığı yeterli ve güvenli seviyeye ulaşmadı. Bu nedenle ülkemizde planladığımız rekor denemesini gerçekleştiremedik ve dünya rekorunu Finlandiya'da denemek zorunda kaldık. Bugün resmi olarak onaylanarak dünya kayıtlarına geçen bu rekor; Sivas'ta başlayan bir hayalin, Türkiye'de verilen büyük emeğin ve vazgeçmeyen bir inancın sonucudur" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Birgül Erken, rekor denemesinde buzun altında Türk bayrağı da açmıştı.

