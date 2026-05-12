Tamer Kıran, GMO’nun Yeni Yönetimini Ağırladı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 11 Mayıs 2026 tarihinde TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın yeni yönetimini Oda Genel Merkezi’nde ağırladı.
Gerçekleşen ziyarete, GMO Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi, Başkan Yardımcısı Haluk Çoban, Genel Sekreter Ayçın Özsakabaşı ve Sayman Üye Mustafa Serhat Yazıcı katıldı.
Ziyarette denizcilik ve gemi inşa sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, sektörün güncel gündem maddeleri üzerine görüş alışverişi yapıldı.
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın yeni yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, sektör adına yürütülecek çalışmalarda iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
