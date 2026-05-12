Kılavuz Kaptanlardan Güçlü Mesaj: “Denizde Emniyet Tesadüf Değildir”

Etkinliklerin ilk gününde gerçekleştirilen açılış konuşmasında Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Nildeniz Sütçü Şen, haftanın sloganı olan “Denizde Emniyet Tesadüf Değildir” vurgusuyla kılavuz kaptanlık mesleğinin önemine dikkat çekerek, son dönemde yaşanan ihale süreçlerinin meslek ve meslektaşlar üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Prof. Dr. Özcan Arslan ise konuşmasında, geçmiş dönemlerde üniversiteler tarafından verilen Kılavuz Kaptan yenileme eğitimlerinin yeniden üniversitelere dönmesinin; bilgi aktarımı, akademik katkı ve mesleki gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü adına törenlere katılan Tuzla Liman Başkanı Ahmet Porsuk da konuşmasında kılavuz kaptanlığın deniz emniyetindeki kritik rolüne vurgu yaptı.

Törende ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile European Maritime Pilots’ Association Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Vieira de Castro da birer konuşma gerçekleştirdi.

Törende yaş haddinden emekli olan kılavuz kaptanlara madalyaları takdim edilirken, etkinliklere sponsor olan sektör temsilcilerine de teşekkür plaketleri verildi. Konuşmaların ardından, ebediyete intikal eden meslek şehitlerini anmak üzere denize çelenk bırakıldı.

İlk gün etkinlikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde gerçekleştirilen panel etkinliğiyle tamamlandı.

17.Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri, 12 Mayıs’ta Piri Reis Üniversitesi’nde ve 14 Mayıs’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde gerçekleştirilecek programlarla devam edecektir.

Etkinliklerin son günü olan 15 Mayıs’ta ise Dernek Yönetim Kurulu ve kılavuz kaptanlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkmak üzere Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirecektir.