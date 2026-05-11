Türkiye-AB  İş Diyaloğu II  Projesi Kapsamında Mersin’de Önemli Buluşma

Avrupa’dan oda ve borsa yöneticilerinin katıldığı dört günlük programda, kentin uluslararası lojistik kapasitesi tanıtılarak yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm süreçlerindeki iş birliği fırsatları değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Eurochambres ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) projesi kapsamındaki çalışma ziyareti, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Türk ve Avrupa oda ve borsaları ile iş dünyası arasındaki kurumsal iş birliğini güçlendirmek, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm süreçlerindeki ortak fırsatları değerlendirmek amacıyla organize edilen programın açılış toplantısı Mersin Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ticaret ve sanayi odaları yöneticilerini Mersin’de buluşturan programın açılış oturumuna; Eurochambres yetkilileri, TOBB temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu yöneticileri ve MDTO yöneticileri katıldı.

MDTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedii Canatan ve MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik tarafından yapılan açılış konuşmalarında Mersin’in Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu ve küresel ticaret koridorlarındaki rolü anlatıldı. Mersin’in Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya arasında köprü görevi üstlenen önemli bir liman kenti olduğu vurgulanırken, düzenlenen çalışma ziyaretinin kentin liman, lojistik ve turizm ekosistemini Avrupalı paydaşlara tanıtmak adına önemli bir fırsat sunduğu kaydedildi.

TEBD II Proje Direktörü Pınar Erdil, TOBB AB Dairesi Uzmanı Tuğçe Duru Kaya ve AB Türkiye Delegasyonu Program Müdürü Özgür Öcal’ın değerlendirmeleriyle devam eden toplantıda, projenin Avrupa ve Türkiye iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirme hedefleri üzerinde duruldu.

Mersin Deniz Ticaret Odası’nın iyi uygulama örneklerinin sunulduğu oturumda; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik ve ve Tarsus Ticaret Borsası Dış Ticaret Temsilcisi Pınar Alegöz tarafından kentin ticari kapasitesi ve enerji verimliliği projeleri katılımcı Avrupa odalarına aktarıldı.

Programın öğleden sonraki bölümüne Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı ile devam edilirken, konferans kapsamında ticaretin gizli enerji maliyetleri ve yeşil lojistikteki güncel teknolojik trendler tartışıldı. İlk gün programı, Tarsus'un tarihi dokusunu yansıtan kültürel incelemelerle tamamlandı.

8 Mayıs tarihine kadar sürecek olan program kapsamında; Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Mersin Serbest Bölgesi ve sektörün önde gelen lojistik tesislerinde saha incelemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Üniversitesi Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi ziyaret edilerek kentin denizcilik eğitimi altyapısı yerinde incelenecek. Programın son bölümlerinde ise Silifke ve Taşucu bölgelerinde sürdürülebilir turizm ve gastronomi projelerine odaklanan saha ziyaretleri yapılarak kentin ekonomik çeşitliliği Avrupalı oda temsilcilerine tanıtılacak.