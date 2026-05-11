Güneşi Gören Denize Girdi: Havalar Isındı, Turizm Sezonu Başlıyor

Plajlarda hareketlilik gözlemlenirken, Kurban Bayramı ile birlikte sezonun tamamen açılması bekleniyor. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, 2026 sezonunun önceki yıllara oranla çok daha verimli geçeceğinin gelen taleplerden belli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklık 30 derecelere yaklaştı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen birçok kişi ise şimdiden denizin tadını çıkarmaya başladı. Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere diğer sahillerde Kurban Bayramı ile birlikte sezonu açacak olan turizmciler hazırlıklarını tamamladı. Tatil bölgelerindeki tesislerin bayramdan itibaren yoğun talep aldığı belirtildi. Geçen yıl iyi bir sezon geçiren turizmciler, bu yıl gelen talebe göre sezonun daha iyi olacağını kaydetti.

Havaların ısındığını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Yağmurlardan sonra özellikle Türkiye'nin birçok noktasında hafta sonunu değerlendiren vatandaşlarımız şimdiden Kızkalesi'ni tercih etmeye denize girmeye başladılar. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı çok yakın bir zamanda. Rezervasyonlar gelmeye başladı. Bizler işletmeciler olarak mutluyuz. Bayramı dolu dolu geçirip o enerjiyle devam edip sonuna kadar dolu dolu bir sezon geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle 2025 sezonundan çok daha verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Gelen rezervasyonlarımız o doğrultuda" dedi.

"Bir misafiri tatil noktasına getirebiliyor olmanın en önemli araçlarından bir tanesi ulaşım"

Yurt dışından gelen bir çok tatilcinin olduğunu da aktaran Öztop, "Yurt dışından gelen bir misafir öncelikle evinden çıktığı zaman dilimiyle otele ve konaklayacağı noktaya giriş yapacağı zaman dilimini baz alıyor. Biz de Mersin olarak özellikle Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle beraber dünyanın birçok noktasına farklı rotalar konuldu, farklı uçuşlar konuldu. Bu bizim için çok önemli ve rezervasyonlarımızın özellikle yurt dışı bağlantılı gelmeleri bizi mutlu ediyor. Bir misafiri tatil noktasına getirebiliyor olmanın en önemli araçlarından bir tanesi ulaşım. Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle beraber akabinde Mersin-Antalya D-400'ün yoğunluğunu hepimiz biliyoruz. Otoban yıl sonu, temmuz ayında Erdemli'nin doğusu açılıyor olacak ve yıl sonunda tamamı açılıyor olacak. Bu bizim için çok önemsediğimiz bir konu. Zaman çok kıymetli ve değerli. Misafirler havaalanından çıktıklarında bölgemize, bu denizin tadını çıkartmaya, birbirinden kıymetli kültür noktalarını görmeye geleceklerdir. Biz de heyecanla otobanın da bir an önce bitmesiyle beraber çok daha farklı ülkelerden misafir ağırlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de her şehrin sahip olmadığı özellikler var"

Mersin'in 321 kilometre kıyı şeridine sahip çok güzel bir şehir olduğuna dikkat çeken Öztop, "Bünyesinde birbirinden fazla her destinasyona hitap eden noktalar var. Yani bugün siz kuş cennetine gitmek isterseniz gidebilirsiniz, rafting yapabilirsiniz, dalış yapabilirsiniz ve en önemlisi önümüzdeki Toros Dağları'nın Yörük kültüründen yararlanabilirsiniz. Bunlar çok kıymetli ve özel, her şehrin sahip olmadığı özellikler" şeklinde konuştu.

Devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mersin'de başlamasıyla farklı illerden ziyaretçiler geldiğine de dikkat çeken Öztop, "Bu da son derece bizim için çok değer verdiğimiz ve önemsediğimiz bir konu. Mersin turizm anlamında hak ettiği yere gelecektir. Ulaşımdaki sıkıntı çözülüyor, çözülmek üzere. Bunun yanı sıra yeni tesisler açılıyor. Her bireyin, vizyonuna ve destinasyonuna hitaben birçok nokta var" diyerek sözlerini tamamladı.

