BM: "Basra Körfezi'nde Bin 500 Gemi ve 20 Bin Mürettebat Üyesi Mahsur Kaldı"

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Panama'da düzenlenen Amerika Kıtası Denizcilik Kongresinde Hürmüz Boğazındaki mevcut durum nedeniyle bölgedeki ticari gemilerin durumuna değindi. Dominguez, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle bin 500 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını söyledi. Dominguez, "Şu anda yaklaşık 20 bin mürettebat ve bin 500 civarında gemi mahsur kalmış durumda" dedi. Dominguez, deniz yoluyla taşınan ürünlerin dünyada tüketilen ürünlerin yüzde 80'inden fazlasını içerdiğini aktardı. Dominguez, gemilere düzenlenen 30'dan fazla saldırıda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini belirtti. Dominguez, denizciler arasındaki can kaybının artmaması ve daha fazla ekonomik kayba yol açmamak için gemilerin Körfez'e gönderilmesinden kaçınılması çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kalkana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı belirtilmişti.

