Bodrum'a Kruvaziyer İle 274 Yolcu Geldi

Bodrum'da kruvaziyer turizmi devam ediyor. İlçeye son gelen gemi, Bahama bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend oldu. Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan ilçeye gelen gemi, ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 274 yolcu ile 200 personel getirdi.

Dev yolcu gemisi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

