264 Euro’ya Yunan Adaları ve Atina Cruise Seyahati

Celestyal, sezon açılışını Türkiye pazarına özel kampanyayla yapacak. Mayıs ve Haziran aylarındaki Yunan adaları ve Atina turlarında geçerli olacak ‘süper promosyon’ kampanyasından faydalanmak için 2 Haziran’a kadar rezervasyon yapmak gerekiyor.

Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, ‘’Yeniden Akdeniz’e konumlanan gemilerimiz sezona hazır. İlk Yunan Adaları seferimiz 2 Mayıs Cumartesi günü Kuşadası’ndan başlıyor. Rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var. Kampanya fiyatında başlangıç fiyatı 264 Euro. 3 gecede 5 liman gezebileceğiniz bu cruise turu, sezon boyunca bu fiyat fayda ile yapacağınız en ekonomik ve en zengin deneyim sunan seyahat olabilir. Meraklısı olan misafirlerimiz kaçırmasınlar, kabinler hızla doluyor’’ dedi

Kruvaziyerde özlenen rota yeniden oluşturuluyor. Dünya çapında cruiser’lar tarafından Yunan Adaları uzmanlığıyla bilinen ve ödüllendirilen kruvaziyer firması Celestyal, yeniden Akdeniz’de konumlandı. Türkiye’yi de rotasına aldığı Yunan Adaları turları için gemiler limanlarda yerini alıyor. Celestyal filosunun Discovery gemisi, sezonun ilk seferi için 2 Mayıs cumartesi günü Kuşadası Limanı’ndan ilk yolcularını alacak. 3 gecelik Iconic Aegean programının rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos yer alıyor.

10 yıldır limanlarımıza aralıksız ve düzenli gelişini sürdüren Celestyal, sezon açılışını Türkiye pazarına özel bir kampanyayla kutladığını duyurdu. Kampanya detaylarını Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz paylaştı. Basra Körfezi’nde 57 gün mahsur kalan gemilerin, Hürmüz Boğazı geçişinin ardından Akdeniz’de yeniden konumlanarak sezona hazır hale geldiğini belirten Özgü Alnıtemiz, ‘’Misafirlerimizin özlediği Yunan Adaları programımıza kaldığımız yerden, çok avantajlı bir kampanya ile başlıyoruz’’ dedi.

Celestyal’in Ege’nin ortak ve köklü kültüründen güç alan, bölgeye kök salan bir marka olduğuna ve Yunan Adaları destinasyonundaki benzersiz uzmanlığına dikkat çeken Özgü Alnıtemiz, süper promosyonun Türkiye pazarına özel olarak tanımlandığını ve şimdiden turlara çok sayıda talep ve rezervasyon aldıklarını, kabinlerin hızla dolduğunu kaydetti. Alnıtemiz, Celestyal ile Iconic Aegean ve Idyllic Aegean turlarının, dünya çapında cruiser’lar tarafından onaylanmış memnuniyeti yüksek, zenginleştirilmiş ve premium bir seyahat deneyimi sunduğunu belirtti.

Alnıtemiz; süper promosyon döneminin Mayıs ve Haziran ayında gerçekleşecek olan tüm Yunan Adaları ve Atina turlarını kapsayacağını aktardı. Buna göre iç kabinlerde tüm kategorilerde 264 Euro; dış kabinlerde 334 Euro olan tek fiyat avantajından yararlanmak için 2 Haziran tarihine kadar rezervasyon yapılması gerekiyor. Iconic Aegean Turları 2 Mayıs’ta 3 ve 4 gece dönüşümlü olmak üzere başlayacak. Kuşadası çıkışlı 3 gecelik turlarda 1360 yolcu kapasiteli Discovery gemisi Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos’a uğrayacak; 4 gecelik turda rotaya Rodos eklenecek.

7 gecelik Idyllic Aegean Turları ise 10 Mayıs’ta yine Kuşadası binişli olarak başlayacak. 1260 yolcu kapasiteli Journey gemisi ile gerçekleşecek bu turun rotasında ise Kuşadası, Rodos, Girit, Santorini, Atina, Mikonos (gece konaklamalı) ve Milos yer alıyor. Buradaki kampanya fiyatı ise 569 Euro.

Celestyal gemilerinin sezon boyunca Türkiye limanlarına 100’e yakın kez uğrak yapacağını belirten Özgü Alnıtemiz; ‘’Haftanın 3 günü Kuşadası Limanı’ndan bir Celestyal gemisi kalkacak. Misafirlerimiz sezon boyunca premium cruise programlarımıza ekonomik fiyatlarla erişebilecek. Ancak iddia ediyorum ki şu an sunduğumuz süper promosyon, tüm seyahat alternatifleri içinde sezon boyunca bu fiyat fayda ile yapacağınız en ekonomik ve en zengin deneyim sunan seyahat ürünü olabilir. Misafirlerimiz kaçırmasınlar, kabinler hızla doluyor. Tek bir seyahatte birden fazla ada ve kültür keşfini daha erişilebilir hale getiriyoruz. İster Yunan Adaları’nda kısa bir kaçamak, isterlerse 7 gecelik programlarda daha uzun bir yolculuk olsun; bu rotalar güçlü fiyat avantajını, ayrıcalıklı seyahat deneyimleriyle birleştiriyor” diye konuştu.