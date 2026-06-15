Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Törene; Ordu Valisi, Ordu Üniversitesi Rektörü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fatsa Kaymakamı, Fatsa Belediye Başkanı, fakülte yönetimi, akademisyenler ile denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri ve şirket yöneticileri katıldı.

Mezuniyet programı kapsamında, İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan yeni eğitim merkezinin açılışı da gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla hizmete açılan merkezin, denizcilik alanında uygulamalı eğitimi güçlendirmesi ve üniversite-sektör iş birliğini daha da ileriye taşıması hedefleniyor.

Törende öğrenciler mezuniyet heyecanını yaşarken, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer yolculukları için önemli bağlantılar kurma fırsatı da buldu.

Konuşmalarda, denizcilik sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında üniversitelerin üstlendiği role dikkat çekilirken, genç mezunların Türk denizciliğinin geleceğinde önemli görevler üstleneceği vurgulandı.

Program, kep atma töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarı dilekleri iletilirken, etkinliğe katkı sağlayan protokol üyeleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerine teşekkür edildi.