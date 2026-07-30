POSEIDON Engineering ve DNA Marin'den Dev Proje

POSEIDON Engineering ile DNA Marin iş birliğinde tasarlanan, STFA için Bro's Crane tarafından inşa edilen ve RINA klasına sahip 900 ton taşıma kapasiteli Jack-up Barge, başarıyla denize indirildi.

Türkiye'de bugüne kadar inşa edilen en büyük kapasiteli Jack-up Barge olma özelliğini taşıyan proje, yalnızca teknik kapasitesiyle değil, tamamen yerli mühendislik ve üretim gücüyle hayata geçirilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.

Projenin tanıtımında yapılan açıklamada, bunun yalnızca yeni bir platformun denize indirilmesi olmadığı, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyenin somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"Bir İlki Daha Birlikte Başardık"

Projeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de bugüne kadar inşa edilen en büyük kapasiteli Jack-up Barge, POSEIDON ve DNA Marin mühendisliğiyle tasarlandı ve başarıyla denize indirildi."

Açıklamada, projenin RINA klas standartlarında inşa edildiği belirtilirken, STFA için Bro's Crane tarafından tamamen yerli mühendislik ve yerli üretim anlayışıyla gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Dünyada Sayılı Şirketin Yapabildiği Bir Mühendislik Çalışması

Jack-up platformlarının, offshore sektörünün en karmaşık mühendislik yapıları arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu tür projelerin dünyada yalnızca sınırlı sayıdaki tasarım ofisi ve üretici tarafından gerçekleştirilebildiği ifade edildi.

POSEIDON Engineering'in ise 15 yılı aşkın süredir bu alanda faaliyet gösterdiği ve bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerindeki müşteriler için çok sayıda Jack-up platformu tasarladığı kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Jack-up yapılar, dünyada yalnızca sınırlı sayıda tasarım ofisi ve üretici tarafından gerçekleştirilebilen ileri mühendislik projeleridir. POSEIDON olarak 15 yılı aşkın deneyimimizle bu alanda Türkiye'nin mühendislik gücünü uluslararası projelerde temsil etmeye devam ediyoruz."

Türk Firmasının Tercihi Ayrı Bir Gurur Oldu

Şirket, bugüne kadar birçok yabancı müşteri için Jack-up projeleri geliştirdiklerini ancak bu projenin kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Açıklamada, uzun yıllardır uluslararası müşteriler için geliştirilen bu özel yapıların ilk kez bir Türk şirketi tarafından tercih edilmesinin önemli bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

"Bu projenin en büyük gururu ise, uzun yıllardır yurt dışı müşterileri için geliştirdiğimiz bu özel yapıların ilk kez bir Türk firma tarafından tercih edilmesi oldu."

"Bugün Bir Projeyi Değil, Türk Mühendisliğinin Ulaştığı Seviyeyi Denize İndiriyoruz"

Projeye ilişkin açıklamada, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca bir gemi ya da platform teslimi olmadığı, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin geldiği noktayı ortaya koyduğu vurgulandı.

Şirket, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Jack-up Barge ve offshore yapıların tasarım ve üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden biri olacağına inandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir projeyi değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi denize indiriyoruz. Türkiye'nin, Jack-up Barge ve offshore yapıların tasarım ve üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz."

Açıklama, projeye katkı sağlayan STFA, Bro's Crane ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür edilerek tamamlandı.

Dünya Standartlarında Teknik Özellikler

Türkiye'nin bugüne kadar inşa edilen en büyük kapasiteli Jack-up Barge'ı, yüksek mühendislik standartlarına sahip teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Platformun teknik özellikleri şöyle:

Platform tipi: Self-Elevating Platform (Jack-up Barge)

Tasarım: POSEIDON Engineering & DNA Marin

İnşa: Bro's Crane

Armatör / Proje Sahibi: STFA

Klas kuruluşu: RINA

Boy: 42 metre

En: 24 metre

Derinlik: 3,50 metre

Spud Leg uzunluğu: 42 metre

Çalışma su derinliği: 28 metre

Taşıma kapasitesi (Payload): 900 ton

"Designed in Türkiye, Engineered for the World"

Şirket, projeyi "Designed in Türkiye, Engineered for the World" (Türkiye'de tasarlandı, dünya için mühendisliği yapıldı) sloganıyla tanımlarken, bunun yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin offshore sektöründeki küresel rekabet gücünü ortaya koyan stratejik bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti.

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