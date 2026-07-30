Yalova'da Yelkenli Tekne Alabora Oldu, Yaşlı Adam Kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yalova Çınarcık açıklarında batmakta olan bir yelkenli tekne bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-17 botu sevk edildi.

Ekipler, Çınarcık Taş Liman açıklarında yelkenli teknenin alabora olduğunu, tekneye tutunarak denizde bekleyen B.H.Ü.'yü (70) tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından emniyetli şekilde bota alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kurtarılan şahıs, Yalova Setur Marina'ya güvenli şekilde ulaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber