Çanakkale Boğazı’nda Karaya Oturan Dökme Yük Gemisi Yüzdürüldü

Suriye’den Rusya’ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı ‘PILATUS MARINE’ isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-19’, ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Balık adamların yaptığı kontrol sonrasında, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; kılavuz kaptan refakatinde, ‘KIYEM-1’ botu, ‘KURTARMA-16' ve ‘KURTARMA-19’ römorkörleri eşliğinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği ise geminin boğaz geçişini emniyetle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde yeniden gemi trafiğine açıldı.

Vira Haber