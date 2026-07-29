Data Hidrolik’ten 300 Milyon TL’lik Fabrika Yatırımı

Data Hidrolik, artan üretim ihtiyaçlarını karşılamak, teslimat sürelerini kısaltmak ve daha yüksek tonajlı gemilere yönelik ürünler geliştirmek amacıyla 300 milyon TL tutarında yeni fabrika yatırımına başladı. Yatırım kapsamında mevcut 5 bin metrekarelik kapalı üretim sahasına 5 bin metrekare ilave edilerek toplam alan 10 bin metrekareye çıkarılacak. Böylece üretim alanı yaklaşık yüzde 100 büyürken şirketin üretim kapasitesinin iki katına ulaşması hedefleniyor.

Data Hidrolik Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hüroğlu, yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni fabrika yatırımımızı yalnızca fiziksel bir kapasite artışı olarak değerlendirmiyoruz. Üretim sahamızın yanı sıra test alanlarımızı ve Ar-Ge merkezimizi de genişleterek daha yüksek tonajlı gemilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘Award On Water’ Ödül Töreni’nde, Yan Sanayi İhracat Kategorisi’nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında üst üste üç kez birinci olmamız, ihracatta ulaştığımız seviyenin somut göstergelerinden biri. Yeni yatırımımızla daha yüksek hacimli ihracat siparişlerine yanıt vermeyi, ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve siparişleri daha kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Data Hidrolik, yeni iştiraki DATA HİDROMEKANİK MAKİNE SERVİS ile satış sonrası hizmet ve yedek parça operasyonlarını üretim faaliyetlerinden tamamen ayıracak. Yeni yapılanmayla satış sonrası süreçlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi, müşteri taleplerine daha kısa sürede yanıt verilmesi ve üretim birimlerinin ana faaliyetlerine odaklanması amaçlanıyor.

Askerî projelerde de aktif olarak yer alan Data Hidrolik, yeni tesisin sağlayacağı teknik altyapıyla bu alandaki mühendislik ve üretim kabiliyetini artırmayı planlıyor. Yatırımın devreye alınmasıyla şirketin askerî ve ticari alanlarda daha kapsamlı projeler üstlenmesi ve üretim, mühendislik, Ar-Ge ile destek birimlerinde yeni istihdam olanakları oluşturması bekleniyor.

Vira Haber