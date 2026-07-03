İTÜ Denizcilik Fakültesinde Mezuniyet Heyecanı

Davetlileri karşılayan okulun simgelerinden boru-trampet takımının geleneksel selamlama ve yürüyüşü büyük alkış topladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan MANDAL ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan ARSLAN tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları, tüm deniz şehitleri ve demokrasi şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasının ardından mezuniyet törenine geçildi.

Törende ilk olarak İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan ARSLAN konuştu:

“Sayın Büyükelçim, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Oda Başkanlarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli Başkan ve Yöneticileri, Saygıdeğer Hocalarımız, Sektörümüzün değerli temsilcileri, sevgili mezunlarımız, mezunlarımızın değerli aileleri, 2026 yılı mezuniyet töreni için İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne hoş geldiniz.

Bu yıl genç yaşta aramızdan ayrılan sevgili öğrencimiz Muhammed Kaan KILINÇ ve değerli Hocamız Yusuf Nejat KOÇAR’ı rahmetle anıyorum.

Değerli Velilerimiz, öncelikle size seslenmek istiyorum:

Evlat yetiştirmek dünyanın en zor işi. Evlatlarınızı türlü zorluklarla bu günlere getirdiniz. Ne mutlu sizlere ki, onlar burada, bembeyaz üniformaları ile geleceğe umutla bakıyorlar. Evlatlarınız bu kampüsten içeri sizin ailenizin bir parçası olarak girdi, burada büyük denizcilik ailesinin en güçlü ve en değerli parçası oldular. Şimdi gurur duyma zamanınız, böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ederim. En büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz.

Bugün aynı zamanda Kabotaj Kanununun 100. Yılı. Hepimize kutlu olsun.

Nasıl ki İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin gelişiminin lokomotifi olduysa, Yüz yılı aşkın geçmişi ile, İTÜ Denizcilik Fakültesi de cumhuriyetin ilk yüz yılı denizciliğine damgasını vurmuştur.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin, cumhuriyetin ikinci yüzyılında da Türkiye’nin denizcilik eğitiminde amiral gemisi olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, bu yıl mezun olan öğrencilerimiz fakültemizdeki önemli değişimlere tanıklık ettiler:

- Denizcilik sektörünün 14 değerli şirketinin bağışları ile yapılan 17 derslikli modern Denizatı Eğitim Binası bu yıl hizmete girdi.

- Hamit Naci Amfisi baştan sona yenilendi,

- Tayfun Günerhan Sosyal Binası hizmete girdi.

- Simülatörlerimiz yenilendi, filika eğitim merkezimiz hizmete girdi.

- Fakültemiz birçok altyapı ve olanak kazandı.

- Fakültemizde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok konferans, seminer ve çalıştay yapıldı.

- Fakülte, akademik olarak günden güne hem İTÜ içinde hem de uluslararası alanda yükselişe geçti.

- Fakültemiz bölümlerinin puanları her geçen yıl yükseliyor.

- Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen denizcilik firmaları öğrencilerimizi istihdam ediyor.

Fakültemizdeki değişim, önümüzdeki dönemde de hızla sürmeye devam edecek.

Bu gelişmelerde katkısı olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Hasan MANDAL olmak üzere, denizcilik camiamızın değerli paydaşlarına, akademik ve idari personelimize çok teşekkür ederim.

Sevgili 2026 dönemi mezunlarımız,

4 yıllık zorlu bir eğitimin sonunda alacağınız diplomanın içinde, bu fakültenin size kattığı iyi bir eğitim, güçlü bir vizyon, İTÜ’lü olmanın ve Denizcilik Fakültesi mezunu olmanın verdiği özgüven, kardeşlik, dostluk, emek ve alın teri var. Sizler, denizcilik camiamızın en sağlam yeni halkaları oldunuz.

Artık mezun olup dünya denizlerine açılma gününüz geldi. Atatürk’ün çizdiği rotada ilerleme zamanıdır. Üniformalarınız kadar bembeyaz yarınlarınız olsun. Pruvanız neta olsun, Allah Selamet versin…”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kapt. Çağlar COŞKUNSU, , 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı itibarı ile fakülteden en yüksek not ortalaması ile mezun olan SUNY UOLP Programı mezunu Dolunay Aryaz BAYAR ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programından en yüksek not ortalaması ile mezun olan Yusuf Sulhi ŞİMŞEK, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Yönetim Kurulu BAŞKANI Mühendis Sayın Yunus Emre AŞKIN, IMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı sayın Başaran BAYRAK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Sayın Onur SARI VE İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından merhum Öğretim Görevlisi Sayın Yusuf Nejat KOÇAR'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan plaketi, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Özcan ARSLAN'ın takdimleriyle, değerli oğlu Ayberk KOÇAR'a arz edildi.

Fakülteye ve Mezuniyet Törenine maddi ve manevi katkıda bulunan sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Mezunların meslek yeminlerinin ardından Bayrak ve Flama devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteler Arası (ÜNİLİG) Dragon Bot Türkiye Şampiyonası Erkekler Kategorisinde Şampiyonluk kazanan ve Dragon Events Dragon Bot Festivali ProLig Kategorisinde Üçüncü olan İTÜ Denizcilik Fakültesi Kürek Kulübünü temsilen, Kulüp Danışmanı ve Takım Antrenörü Öğr. Gör. Dr. İsmail KANDEMİR'e ve Kulüp Başkanına teşekkür belgeleri takdim edildi.

2025-2026 İTÜ Denizcilik Fakültesinde yer alan çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerde bulunmuş olan öğrenci kulüplerine teşekkür belgeleri verildi.

Dereceye giren öğrencilere belgelerinin sunulmasının ardından diploma töreni düzenlendi ve gece mezunların geçit töreni ile son buldu.