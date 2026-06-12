İMEAK DTO Deniz Eğitim Merkezi RTEÜ Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nde Açıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, 11 Haziran 2026 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi bünyesinde Oda destekleriyle kurulan “İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Eğitim Merkezi”nin açılış törenine katıldı.

Düzenlenen törene Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yaylacı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Barış Dillioğlu ve İsmail Görgün, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Komisyon Başkan Yardımcısı Cihat Yavuz Güler, Komisyon Üyeleri Burak Atasoy ve Orhan Semih Dinçel, Meclis Üyesi Yılmaz Onur, Oda Sekretaryası, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende gerçekleştirilen açılışın ardından heyet, fakülte bünyesinde hizmete giren Deniz Eğitim Merkezi’ni gezerek incelemelerde bulundu.

Program kapsamında daha sonra Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne geçen heyet, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle inşa edilen “İMEAK Deniz Ticaret Odası Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Eğitim Binası”nın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan heyet, devam eden çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Denizcilik eğitiminin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerin, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vira Haber