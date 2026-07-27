Malatya'da Sınırları Aşan Turna Balığı Heyecanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kale Kaymakamlığı, Kale Belediyesi ve Malatya Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin katkılarıyla Karakaya Baraj Gölü'nde düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması, yurt içi ve yurt dışından katılımcıları Malatya'da buluşturdu.

"Yakala, Fotoğrafla, Doğaya Geri Bırak" temasıyla gerçekleştirilen ve 90 sporcunun katıldığı organizasyon, üç gün boyunca festival havasında geçti.

İsviçre'den gelen balıkseverlerin de katıldığı yarışma, Karakaya Baraj Gölü'nün doğal güzelliklerini ve Malatya'nın turizm potansiyelini uluslararası platforma taşıdı. Kıyı ve bot kategorilerinde gerçekleştirilen yarışma, toplam 500 bin liralık ödül havuzuyla Türkiye'nin bu alandaki en kapsamlı organizasyonları arasında yer aldı.

Malatya'da yeni turizm vizyonu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Karakaya Baraj Gölü'nün doğal güzellikleri ve zengin su ürünleri varlığıyla Türkiye'nin en önemli tatlı su balıkçılığı merkezlerinden biri olduğunu belirterek, organizasyonun yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığını söyledi.

Başkan Er, Malatya'nın turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Temel hedeflerimizden bir tanesi; ‘Malatya'nın da denizi var artık' diyebilmek ve Malatya'yı denizle buluşturmak. Önümüzdeki süreç içerisinde bu bölgede hayata geçireceğimiz su sporları merkeziyle Karakaya Baraj Gölü hak ettiği değeri bulacaktır. Hem dikkati bu yöne çevirmek hem de Malatya'mızda su sporlarının yapıldığını göstermek istedik. Bu organizasyon Malatya turizmine de yön verecek önemli bir etkinlik oldu" dedi.

Başkan Er, yarışmanın geleneksel hale getirileceğinin de müjdesini verdi.

İsviçre'den geldiler, Malatya'da balık tuttular

Yarışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri de uluslararası katılım oldu. İsviçre'den gelen balıkçılar, Karakaya'nın eşsiz manzarası eşliğinde oltalarını suya bıraktı. Onlarca takımın mücadele ettiği organizasyon, Malatya'nın doğa ve su turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli gözler önüne serdi.

Üç gün boyunca çadır ve karavan kamp alanlarında düzenlenen etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. Aileleriyle birlikte yarışmaya katılan çocuklar oltayla balık tutmanın heyecanını yaşarken, at binme, voleybol ve canlı müzik dinletileriyle festival coşkusu yaşandı.

Balıkları yakaladılar, doğaya geri bıraktılar

Yarışmanın merkezinde ise çevre bilinci vardı. "Yakala, Fotoğrafla, Doğaya Geri Bırak" anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, yakaladıkları turna balıklarını tartıp fotoğrafladıktan sonra yeniden suya bıraktı.

Başkan Sami Er, bu anlayışın doğa sevgisi ve çevre bilinci açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, organizasyonun gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına da büyük anlam taşıdığını ifade etti. Yarışmanın ardından Başkan Er, Karakaya Baraj Gölü'ne balık salımı gerçekleştirerek doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

"Malatya'nın ihya süreci devam edecek"

Deprem sonrasında yalnızca konutların değil, geleceğin Malatya'sının da inşa edildiğini vurgulayan Başkan Er, şunları söyledi: "Son dokunuşları yapıyoruz. İnsanlarımız artık evlerine ve iş yerlerine taşınıyor. Bundan sonra şehrimizin ihya süreci devam edecek. Malatya'nın yeniden normalleştiğini göstermek için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Er, Malatya'nın sadece kayısıyla değil, kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlarla şehrin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale geleceğini kaydetti.

Başkan Er'den balık ekmek ikramı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte yarışma alanında sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Çocukların balık tutma heyecanına ortak olan Başkan Er, katılımcılara balık ekmek ikramında bulundu. Göl kenarında vatandaşlarla sohbet eden Er, üç gün süren festival coşkusuna eşlik etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Kıyı ve bot kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Bot kategorisinde birinciliği Şen Bacanaklar takımı elde ederken, takım üyeleri Mustafa Seyyar ve Mustafa Sağır'a ödül ve madalyalarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er takdim etti. Yarışmada her iki kategoride de birincilere tekne, ikincilere 50 bin TL, üçüncülere ise 25 bin TL ödül verildi.

Vira Haber