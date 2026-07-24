Şahika Ercümen'den, Türkiye Şampiyonluğu

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, sabit ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği 68 metrelik dalışla şampiyon oldu.

Antalya Kaş'ta 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, sabit ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği 68 metrelik başarılı dalışla Türkiye şampiyonu oldu. Ercümen'in 2 dakika 35 saniye süren performansı şampiyonluğu getirdi.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona 22 lisanslı sporcu katıldı. Dört gün sürecek olan şampiyonada sporcular, serbest dalışın farklı disiplinlerinde mücadele ederek hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için yarışıyor.

"Hedefim dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek"

Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününü şampiyonluk ile kapatıyoruz. Bu sene en büyük hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradaki yarışmalarda henüz birkaç tane daha dalışım var. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler" dedi.

Vira Haber