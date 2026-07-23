Tamer Kıran'dan Karadeniz'deki Saldırıya İlişkin Açıklama

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı Reyhan Sarı adlı dökme yük gemisinde görev yapan bir denizcinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kıran, yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybeden denizciye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve şirketine başsağlığı dilerken, yaralanan denizcilere de acil şifalar temennisinde bulundu.

Karadeniz'de son dönemde sivil ticaret gemilerine yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Kıran, gemilerin ve denizcilerin can güvenliğinin korunması amacıyla başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar ve ülkelerin temsilcilikleri nezdinde gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Denizcilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Kıran, Karadeniz'de sivil ticaret gemilerini hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini belirtti.

Vira Haber