Tamer Kıran’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesi verdiği en zorlu şartlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligâhı olmuş, Kurtuluş Mücadelemizin sevk ve idaresini üstlenerek Cumhuriyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan etmesi, geleceğimizin teminatı çocuklara verdiği değerin en anlamlı göstergesidir. Evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uyum sağlayan, bilimi ve teknolojiyi vicdanla birleştiren bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. İyi eğitim almış, vicdan sahibi, vatanına ve milletine bağlı çocuklarımızın, ülkemizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”