Denizcilik Kariyerine Yapay Zekâ Desteği: Dünyada ve Türkiye’de Bir İlk

Bu proje, hem Türkiye’de hem de dünyada denizcilik kariyerine özel geliştirilen ilk yapay zekâ tabanlı platform olma özelliği taşıyor.

Platform; denizcilik sektöründe kariyeri olan veya bu alana adım atmak isteyen öğrenci, stajyer, zabit, kaptan, gemi brokerları, operasyon, İK ve teknik müdürler gibi farklı seviyelerdeki profesyonellere yönelik kişiselleştirilmiş yönlendirme sunuyor. Kullanıcılar, mesleki sorularına anlık yanıt alabilirken; kariyer planlaması, gemi tipi seçimi, eğitim süreçleri ve sektörel gelişmeler hakkında hızlı ve doğru bilgiye ulaşabiliyor.

Gemi Kariyer AI’nin en önemli farkı, denizcilik sektörünün dinamiklerine uygun olarak tasarlanmış olması ve kullanıcıyla samimi bir iletişim dili kurabilmesidir. Bu sayede platform, yalnızca bilgi sunan bir araç değil, aynı zamanda denizciler için rehberlik eden dijital bir danışman niteliği taşıyor.

Projenin geliştiricisi Kaptan Özgür Doğan Güneş, daha önce hayata geçirdiği Seabook, SeaIT ve SeaChief gibi uygulamalarla denizcilik teknolojileri alanında uluslararası ölçekte bilinen bir isimdir. Bu yeni geliştirdiği ve kodladığı Gemi Kariyer AI (Sea Career) ile sektörde dijital dönüşüme katkı sağlamaya devam etmektedir.

İlerleyen dönemlerde eklenecek yeni modüllerle platform; kullanıcıların doğrudan denizcilik psikolojisi danışmanlığı, seyir, gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı, Port State Control, AMSA, SIRE 2.0 ve RightShip inspection gibi alanlarda eğitim ve öğretim alabileceği kapsamlı bir yapıya dönüşecektir. Ayrıca sistemin; kariyer koçluğu, gemi enspektörlüğü, gemi kiralama ve brokerliği, gemi operasyonu ve sigorta gibi uzmanlık alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır.

“Gemi Kariyer AI”, App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların erişimine sunulmuş olup, denizcilik kariyerine ilgi duyan herkes için yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır.