Sinop'ta 2 Bin 500 Mersin Balığı Denize Salındı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Mersin balığı türünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışması kapsamında Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 2.500 adet mersin balığı yavrusu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nesli tehlike altında bulunan mersin balığı popülasyonunun desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında yavru balıklar, Gerze ilçesine bağlı Yaykıl Köyü Sarımsak Çalı mevkisinde denizle buluşturuldu.

İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen programa İl Müdür Vekili Dr. Çiğdem Tuncay, İl Müdür Yardımcısı Hacı Yusuf Parlak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile Gerze İlçe Müdürü Fatih Sazak katıldı.

Vira Haber