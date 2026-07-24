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Zonguldak'ta Dalga Boyu 3 Metreye Ulaştı

Zonguldak'ta Dalga Boyu 3 Metreye Ulaştı

Zonguldak kent merkezinde etkili olan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi kıyı şeridinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

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Liman Caddesi güzergahında bugün hava şartlarının değişmesiyle birlikte denizde hareketlilik meydana geldi. Karadeniz sahil şeridine vuran suların kıyıdaki yürüyüş yollarına kadar ulaştığı gözlemlendi. Sabah saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini artırması neticesinde dalga boyu 2.5 ile 3 metreye kadar yükseldi.

Vira Haber


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