14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın Yarış Takvimi Belli Oldu

Yelken tutkunlarının soluksuz takip edeceği, heyecanın günden güne zirveye tırmanacağı etkinliğin yarış takvimi belli oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK – Eker Olympos Regatta, yelken sporunun rekabet dolu ruhunu İstanbul'un eşsiz parkurlarında yaşatmaya hazırlanıyor. Sporcuların rüzgârla mücadele edeceği organizasyon; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM (International One Metre) ve Yat sınıflarında gerçekleştirilecek yarışlarla yelken tutkunlarına dopdolu bir program sunacak.

10 günlük maraton

Yelken dünyasının kalbinin atacağı bu 10 günlük maraton, 7-8-9 Ağustos'ta Kalamış açıklarındaki J70 mücadeleleriyle start alacak. Ardından 11-12 Ağustos’ta Moda açıklarında taktiklerin savaşacağı heyecan dolu J70 Match Race yarışları yapılacak. 11-13 Ağustos’ta Fenerbahçe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde geleceğin şampiyonlarını ağırlayacak olan Hareketli Salma etapları düzenlenecek. 14 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında başlayacak off-shore etabıyla yarış heyecanı daha da yükselecek. Teknolojiyi deniz sevdasıyla harmanlayan uzaktan kumandalı IOM sınıfı model teknelerin yarışı ise 15-16 Ağustos’ta Moda semalarına yepyeni bir soluk getirecek. Büyük final ise yelkenlilerin İstanbul Boğazı’nı adeta bir tuvale dönüştüreceği 16 Ağustos'taki Boğaz Yarışı ve hemen ardından düzenlenecek görkemli ödül töreniyle taçlanacak.

Canlı yayınlarla ekran başındakileri büyüleyecek!

Benzersiz yelken macerası sadece denizde kalmayacak ve gelişmiş canlı yayın teknolojileriyle tüm sporseverlerle buluşacak. 2024 Paris Olimpiyatları tecrübesine sahip profesyonel bir ekip tarafından hazırlanacak olan 3D modellemeler ve grafik desteklerinin yanı sıra uzman isimlerin analizleri sayesinde izleyiciler, yarış heyecanını evlerinden en ince detayına kadar takip edebilecek. Özellikle J70 yarışları, Match Race mücadeleleri ve İstanbul Boğazı etabının nefes kesen anları canlı yayınlarla ekran başındakileri büyüleyecek.

Tematik geceler

14. TAYK – Eker Olympos Regatta, karada da festival atmosferiyle dikkat çekecek. Gün boyu süren amansız mücadelenin ardından yelkenciler, her akşama özel hazırlanan tematik gecelerde buluşacak. İtalyan Gecesi, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri etkinlikleri ile dostluğun ve eğlencenin paylaşıldığı unutulmaz anlar yaşanacak.

YARIŞ TAKVİMİ

7 - 8 - 9 Ağustos: J70 Kategorisi Yarışları (Kalamış Açıkları)

10 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları

11 - 12 Ağustos: J70 Match Race Mücadeleleri (Moda Deniz Kulübü Açıkları)

11 - 12 - 13 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri (Fenerbahçe Yelken Kulübü)

14 Ağustos: Olympos Regatta Off-Shore Gece Yarışı (Çınarcık Rotası)

15 Ağustos: Olympos Regatta Şamandıra Yarışı

15 - 16 Ağustos: IOM Sınıfı - Uzaktan Kumandalı Model Tekne- Yarışları (Moda Deniz Kulübü)

16 Ağustos: Olympos Regatta İstanbul Boğazı Yarışı ve Görkemli Ödül Töreni