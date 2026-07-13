55 Yıllık Efsane Boğaz'dan Ege'ye Yelken Açtı

Türkiye'nin en uzun rotalı ve en prestijli açık deniz yat yarışı olan TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55. yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen görkemli startla başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya'nın beş yıldır aralıksız sürdürdüğü ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, ekipler yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda Bozcaada üzerinden Çeşme'ye ulaşmak için yelken açtı.

Türkiye'de tek etapta gerçekleştirilen en uzun açık deniz yat yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında toplam 32 tekne katıldı. Yarışta 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı tekne, Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye uzanan prestij rotasında mücadele edecek. Değişken rüzgâr koşulları, gece seyirleri ve stratejik rota seçimleriyle öne çıkan parkur, açık deniz yelkenciliğinin en zorlu sınavlarından biri olarak kabul ediliyor.

İstanbul Boğazı'nda Görkemli Açılış Seremonisi Gerçekleşti

Yarış öncesinde İstanbul Emirgan Seyir Terası'nda düzenlenen açılış seremonisi; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı adına Tuğamiral Eren Günay, TAYK Viskomodoru Selma Altay Rodopman, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ve Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Devlet protokolü, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ile spor ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren seremonide, yarışın 55. yılına ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Seremoni kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri tarafından gerçekleştirilen SAS-SAT gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen gösteri, yarış öncesindeki heyecanı zirveye taşırken, Boğaz'da start için bekleyen tekneler de oluşturdukları görsel şölenle büyük ilgi gördü.

Saat 12.00'de verilen resmi startın ardından tekneler, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılarak yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda ilk etap olan Bozcaada rotasına doğru yelken bastı.

32 Tekne, Dört Sınıfta Mücadele Ediyor

Bu yıl organizasyonda IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edecek toplam 33 tekne, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen deneyimli ekipleri aynı heyecan etrafında buluşturuyor. Offshore yelkenciliğinin en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışta ekipler; hızın yanı sıra strateji, dayanıklılık, ekip uyumu ve doğru meteorolojik analizle başarıya ulaşmaya çalışacak.

İstanbul'dan Ege'ye Uzanan Prestij Rotası

TAYK Trofesi'nin 6. ayağı olarak düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesinde ekipler, İstanbul Boğazı'ndan verilen startın ardından yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda Bozcaada ve Çeşme'ye uzanan büyük yolculuğa çıktı. Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıkları ile Koyun Adaları rotasını takip edecek ekipler, dört gün sürecek mücadelede finişe ulaşabilmek için strateji, dayanıklılık ve ekip uyumunu en üst seviyede sergileyecek. Gece seyirleri, değişken rüzgâr koşulları ve uzun offshore etaplarıyla öne çıkan parkur, Türkiye'nin en prestijli ve en zorlu açık deniz yat yarışlarından biri olarak gösteriliyor.

Güçlü Sponsorlar ve Kurumsal Desteklerle 55. Yıl

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl organizasyonu, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Organizasyon; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Bozcaada Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Moda Deniz Kulübü, Çeşme Marina, Setur Marinaları, İSPARK ve İSTMARİN'in destekleriyle hayata geçiriliyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve denizcilik sektörünün önde gelen paydaşlarını bir araya getiren organizasyon, Türkiye'nin açık deniz yelkenciliği vizyonunu ulusal ve uluslararası platformda güçlendirmeyi sürdürüyor.

İlk Etabın Kazananları Bozcaada'da Belli Olacak

Yarışın İstanbul Boğazı'ndan başlayan ilk etabının ardından ekipler, yaklaşık 265 deniz millik parkurun ilk durağı olan Bozcaada'da finişe ulaşacak. 12 Temmuz Pazar günü düzenlenecek birinci etap ödül töreninde, etap derecesi elde eden ekipler ödüllerine kavuşurken, organizasyonun ikinci etabı öncesinde yelkenciler yeniden Çeşme rotası için hazırlıklarını tamamlayacak.

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl Programı

11 Temmuz 2026 Cumartesi

1. Etap: İstanbul Boğazı – Bozcaada

İstanbul Boğazı'ndan start

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı boyunca offshore mücadele

Gece seyri ve Bozcaada finişi

12 Temmuz 2026 Pazar

Bozcaada

Birinci etap ödül töreni

13 Temmuz 2026 Pazartesi

2. Etap: Bozcaada – Çeşme

Kuzey Ege'den Çeşme'ye uzanan offshore etap

14 Temmuz 2026 Salı

Çeşme

Yarış finalleri

Genel klasman ödül töreni

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55. yılında da Türkiye'nin denizcilik mirasını, yelken tutkusunu ve uluslararası rekabet ruhunu Boğaz'dan Ege'ye uzanan eşsiz rotasında yaşatmaya devam edecek.

Vira Haber