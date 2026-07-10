UTİKAD Adayı Ozan Durak Avrupa Birincisi Oldu

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) adayı Ozan Durak, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) ve TT Club iş birliğiyle düzenlenen 2026 FIATA Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü kapsamında Avrupa Bölgesi Birincisi oldu.

Dünyanın farklı bölgelerinden genç lojistik profesyonellerinin katıldığı 2026 FIATA Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü’ne UTİKAD tarafından aday gösterilen, UTİKAD üyesi Hellmann Worldwide Lojistik Ltd. Şti. bünyesinde görev yapan Ozan Durak, lojistik sektörünün operasyonel, düzenleyici ve sürdürülebilirlik alanındaki güncel ihtiyaçlarına yönelik çalışmasıyla öne çıkarak Avrupa Bölgesi’ni temsil etmeye hak kazandı.

2026 FIATA Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü (YLP Awards) Bölgesel Birincileri

Avrupa Bölgesi: Ozan Durak – Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)

Afrika ve Orta Doğu Bölgesi: Mavis Rwodzi – The Shipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe (SFAAZ)

Asya-Pasifik Bölgesi: Yu Yang – China International Freight Forwarders Association (CIFA)

Bilgehan Engin: “Genç profesyonellerimizin uluslararası başarıları sektörümüzün geleceğine ışık tutuyor”

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Ozan Durak’ın elde ettiği başarının Türk lojistik sektörünün genç insan kaynağının gücünü ve uluslararası rekabet kapasitesini ortaya koyduğunu belirterek genç profesyonellerin sektördeki rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı:

“Lojistik sektörümüzün geleceği; yenilikçi bakış açısına sahip, küresel gelişmeleri takip eden ve uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen genç profesyonellerimizin katkılarıyla şekillenecek.

Ozan Durak’ın FIATA Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü kapsamında Avrupa Bölgesi Birincisi olması, yalnızca bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Türk lojistik sektörünün sahip olduğu yetkinliğin, dinamizmin ve küresel ölçekteki potansiyelin önemli bir göstergesidir.

UTİKAD olarak genç profesyonellerimizin gelişimini desteklemeyi, uluslararası ağlara erişimlerini güçlendirmeyi ve geleceğin lojistik liderlerinin yetişmesine katkı sağlamayı sektörümüze karşı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ozan Durak’ı bu değerli başarısından dolayı kutluyor, final aşamasında başarılar diliyoruz.’’

Ozan Durak, Milano’da Türkiye’yi ve Avrupa Bölgesi’ni temsil edecek

FIATA’nın 100. kuruluş yıl dönümüne özel olarak İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilecek 2026 FIATA Dünya Kongresi, sektörün küresel temsilcilerini “Empowering Global Logistics – Küresel Lojistiği Güçlendirmek” temasıyla bir araya getirecek.

FIATA Genç Profesyonelleri Ödülü’nün bölgesel birincileri, kongre kapsamında çalışmalarını uluslararası lojistik profesyonellerine sunacak. Ozan Durak da Milano’da gerçekleştireceği sunumla Türkiye’yi ve Avrupa Bölgesi’ni temsil edecek.

UTİKAD, lojistiğin geleceğine yatırım yapıyor

Türkiye lojistik sektörünün gelişimi için çalışmalarını sürdüren UTİKAD, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve mesleki bilgi birikiminin güçlendirilmesi amacıyla eğitimden akademik iş birliklerine, yayın faaliyetlerinden genç profesyonellerin desteklenmesine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de FIATA Diploma Eğitimi'ni vermeye yetkili ilk ve tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda eğitim programı sunuyor, mesleki eğitimler, webinarlar ve seminerlerle sektör profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirirken, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında iş birliğini güçlendiren projelere de öncülük ediyor. Üniversitelerle gerçekleştirilen iş birlikleri, mentor-mentee programları ve staj destekleriyle gençlerin sektöre hazırlanmasına katkı sağlanırken; yayımlanan kitaplar ve sektör raporları ile lojistik alanındaki bilgi birikimi zenginleştiriliyor. Bu çalışmalar, UTİKAD'ın ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyetlerle birlikte Türkiye lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılmasına ve sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlıyor.

FIATA ve TT Club tarafından düzenlenen Genç Lojistik Profesyonelleri Ödülü, genç lojistik profesyonellerinin uluslararası görünürlüğünü artıran, sektörün geleceğine yön verecek yetkinliklerin gelişimini destekleyen ve küresel iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.