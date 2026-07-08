Trabzon-Novorossiysk Ro-Ro Seferleri 12 Temmuz'da Başlayacak

Uluslararası lojistik firması 'Geo Grand Line Global' tarafından düzenlenecek seferler, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirecek stratejik bir deniz köprüsü kurulmasına katkı verecek.

Ro-Ro seferlerini düzenleyecek olan şirket yetkilileri Merab Ungiadze ve İlyas Bulut, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek seferlerle ilgili bilgi verdi. Merab Ungiadze, sektör temsilcileri ve ihracatçılar tarafından uzun süredir beklenen hattın, 49 standart TIR ve 30 küçük araç kapasiteli Şampiyon Trabzonspor isimli feribot ile işletileceğini belirterek "Bu hattın Türkiye-Rusya ticaretine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. İlk seferi 12 Temmuz pazar günü saat 14.00'te Trabzon Limanından başlatacağız. Lojistik operasyonların aksamaması adına temmuz ayı boyunca her 4 günde bir (16, 20, 24 ve 28 Temmuz) Trabzon'dan düzenli çıkışlar organize edilecek. Novorossiysk Limanı'ndan dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yük belgelendirme işlemlerinin ve bürokratik prosedürlerin minimuma indirilmesi amacıyla limanlarda Yeşil Koridor Garantisi sunulacak. Bu sayede nakliye firmaları zaman kaybetmeden geçiş avantajından yararlanabilecek" dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Novorossiysk Ro-Ro hattının başlamasının bölge ve ülke ihracatı için önemli bir adım olduğunu ifade ederek "Rusya ile deniz yolu bağlantısı uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu. Soçi’ye feribotla ilgili geçen yıl girişimler oldu. Şimdi Novorossiysk hattının başlamasından iş dünyamız ve ihracatçılarımız için önemli bir adım. İhracatçılarımızın maliyetlerinin düşürülmesi açısından da önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile olan ticari bağlarımızı geliştirecek bu stratejik deniz köprüsü, sadece Trabzon ekonomisine değil, ülke ihracatımıza da çok katkı sağlayacaktır. Şehrimize ve tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vira Haber