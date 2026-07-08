TRIO Deniz, Uluslararası Başarılarına Üç Yeni Ödül Ekledi

TRIO Deniz, Prestige Yachts'ın "Dealer of the Year" ödülünü kazanırken, Jeanneau tarafından motorlu yat kategorisinde de yılın bayisi seçildi. Şirket bünyesindeki markalardan Top Leisure ise Jeanneau'nun yelkenli kategorisindeki "Dealer of the Year" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin lider yatçılık şirketlerinden TRIO Deniz, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. TRIO Deniz, Prestige Yachts tarafından verilen "Dealer of the Year" ödülünü altıncı kez kazanırken, Jeanneau'nun motorlu yat kategorisinde ise yedinci kez ödüle layık görüldü. Yine TRIO bünyesindeki markalardan Top Leisure ise bu yıl Jeanneau'nun yelkenli kategorisinde 22. kez "Dealer of the Year" ödülünün sahibi oldu. Satış performansı, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet kalitesi, marka temsil gücü ve sürdürülebilir büyüme gibi kriterler doğrultusunda verilen ödüller, grubun farklı markalar ve farklı segmentlerde ortaya koyduğu istikrarlı performansı uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi.

Satış performansı, müşteri memnuniyeti, satış sonrası hizmet kalitesi, marka temsil gücü ve sürdürülebilir büyüme gibi kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen ödüller, grubun farklı markalar ve farklı segmentlerde ortaya koyduğu istikrarlı performansı uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi.

İki dünya markasından aynı yıl uluslararası takdir

Prestige Yachts, bugün 40-60 feet yat segmentinde yaklaşık yüzde 23'lük küresel pazar payıyla dünyanın lider üreticileri arasında yer alırken, Jeanneau ise motorlu ve yelkenli teknelerde dünya yatçılık sektörünün en köklü ve en yaygın markalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Aynı yıl içerisinde her iki üreticinin de en başarılı iş ortakları arasında gösterilen TRIO Deniz, uluslararası distribütörlük ağındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Özellikle Jeanneau tarafından hem motorlu yat hem de yelkenli kategorilerinde verilen iki ayrı "Dealer of the Year" ödülü, grubun farklı müşteri segmentlerinde ve farklı ürün gamlarında gösterdiği başarının önemli bir göstergesi oldu.

"Başarıyı tek bir markayla sınırlı görmüyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TRIO Deniz ve Top Leisure Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, şunları söyledi:

“Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Prestige Yachts ve Jeanneau gibi iki önemli üretici tarafından aynı yıl içerisinde üç ayrı 'Dealer of the Year' ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Bu ödülleri yalnızca satış başarısı olarak değil; müşterilerimize sunduğumuz deneyimin, satış sonrası hizmet anlayışımızın, uzun vadeli iş ortaklıklarımızın ve güçlü ekip kültürümüzün uluslararası ölçekte takdir edilmesi olarak görüyoruz.”

Bekiroğlu, farklı markalar ve farklı kategorilerde üst üste gelen başarıların tesadüf olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prestige Yachts'ta altıncı kez 'Dealer of the Year' ödülüne layık görülürken, Jeanneau'nun motorlu yat kategorisinde yedinci kez ödül almamız ve Top Leisure markamızla yelkenli kategorisinde 22. kez 'Dealer of the Year' seçilmemiz; yıllardır aynı kalite anlayışıyla çalıştığımızın ve sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturduğumuzun en somut göstergelerinden biri. Bizim için en değerli nokta, bu başarının tek bir markayla ya da tek bir ürün grubuyla sınırlı olmaması. Farklı segmentlerde aynı hizmet anlayışını koruyabilmek ve bunu uluslararası ölçekte karşılık bulan bir başarıya dönüştürebilmek en büyük motivasyon kaynağımız.”

Bekiroğlu, Türkiye'nin yatçılık alanındaki bilgi birikiminin her geçen yıl güçlendiğini de vurgulayarak, "Bu ödüller aynı zamanda Türkiye'deki yatçılık sektörünün hizmet kalitesinin ve uzmanlığının uluslararası platformlarda daha fazla görünür hale geldiğinin de önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimine yaptığımız yatırımları artırarak hem temsil ettiğimiz markalara hem de ülkemiz yatçılığına değer katmayı sürdüreceğiz." dedi.