Denizci Ülke Denizci Millet Proje Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Denizci Ülke Denizci Millet Proje Yarışmasında dereceye giren projeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde, denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler sunan projelerin sahipleri ödüllerine kavuştu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından takdim edildi.

Yarışmada, Doğuhan Hazar Cengiz'in geliştirdiği "MARBEE – NDT Drone" projesi birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülü, Umut Şahan'ın hazırladığı "MALTİS: Manyetik Tork Tabanlı Lateral-Aksiyel Su Altı İtki Sistemi" projesine verilirken, Tarık Özkul'un geliştirdiği "AeroFOLD Rüzgâr Türbini Teknolojisinin Denizcilik Uygulaması" projesi ise üçüncülüğe layık görüldü.

Denizcilik alanında yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Denizci Ülke Denizci Millet Proje Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün geleceğine katkı sunabilecek projeleri ön plana çıkarırken, ödül töreni sektör temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Vira Haber