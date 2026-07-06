DEHUKAM Somali ile Deniz Hukuku Alanında İş Birliğini Güçlendirdi

3 Temmuz 2026 tarihinde Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen törende imzalanan protokol ile taraflar arasında özellikle deniz hukuku alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, limanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi, ortak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Protokol, DEHUKAM adına Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ile Müdür Dr. Mustafa Başkara, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırmaları Bakanlığı adına ise Bakan Abdülkadir Muhammed Nur tarafından imza altına alındı.

İmza töreni kapsamında gerçekleştirilen konuşmalarda, Somali'nin denizcilik alanındaki mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları ele alınırken, deniz hukuku, liman yönetimi ve denizcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkânları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Görüşmelerde ayrıca DEHUKAM'ın deniz hukuku alanında yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, merkezin sahip olduğu akademik birikim ve eğitim kapasitesinin Somali'nin denizcilik sektörünün gelişimine sağlayacağı katkının önemine dikkat çekildi.

Söz konusu iş birliği protokolünün, Türkiye ile Somali arasında denizcilik ve deniz hukuku alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunması ve iki ülke arasında sürdürülebilir akademik ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlaması beklenmektedir.

Vira Haber