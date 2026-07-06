DEHUKAM ve TÜRKLİM Arasında Deniz Hukuku Alanında Güçlü İş Birliği

2 Temmuz 2026 tarihinde Tersane İstanbul’da düzenlenen törende imzalanan protokol ile Türkiye’nin denizcilik ve limancılık sektörünün hukuki, akademik ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol, DEHUKAM adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Önel ve DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ile TÜRKLİM adına Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında, deniz hukuku alanındaki akademik bilgi birikiminin limancılık ve denizcilik sektörünün uygulama tecrübesiyle buluşturulması, kamu, akademi ve özel sektör arasında sürdürülebilir bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor. Taraflar; Türk deniz hukuku politikalarının ve denizcilik sektörünün geliştirilmesine katkı sunacak ortak araştırma faaliyetleri yürütecek, çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve eğitim programları düzenleyecek, ortak projeler geliştirecek ve mevcut projelerde iş birliği içerisinde hareket edecek. Protokol kapsamında ayrıca liman ve denizcilik sektörünü ilgilendiren sektörel gelişmeler ve teknolojik yenilikler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, deniz hukukunun yalnızca akademik bir disiplin olmadığını, aynı zamanda denizcilik sektörünün güvenli, sürdürülebilir ve uluslararası rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu vurguladı. DEHUKAM’ın kuruluşundan bu yana akademik bilgi üretimini sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediğini ifade eden Önel, TÜRKLİM ile imzalanan protokolün eğitim, araştırma, mevzuat çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağını belirtilerek kurulacak güçlü iş birliğinin Türkiye’nin denizcilik politikalarına, Mavi Vatan vizyonuna ve denizcilik sektörünün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ise, Türkiye limancılık sektörünün son yıllarda kaydettiği önemli büyüme ivmesine dikkat çekerek, bu gelişimin sürdürülebilirliğinin ancak güçlü bir hukuki altyapı ile bilimsel bilgi üretiminin desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Bu kapsamda DEHUKAM ile hayata geçirilen iş birliğinin sektör, akademi ve kamu kurumları arasında kalıcı ve etkin bir iş birliği zemini oluşturacağını belirten Erçelik, bilgi paylaşımının geliştirilmesi, ortak proje ve faaliyetlerin artırılması ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi bakımından söz konusu protokolün sektöre önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Ayrıca Erçelik, deniz hukuku ve denizcilik alanındaki kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi açısından DEHUKAM’ın kurumlar arasında üstlendiği çatı rolünün büyük önem taşıdığını ifade etti.

DEHUKAM ve TÜRKLİM arasında hayata geçirilen iş birliğinin; Türkiye’nin denizcilik vizyonunun güçlendirilmesine, liman işletmeciliği sektörünün hukuki ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine, deniz hukuku alanındaki akademik çalışmaların uygulamayla buluşturulmasına ve sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.