Ahmet Hamdi Atalay, UAB Bakan Yardımcısı Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na Ahmet Hamdi Atalay atandı. Kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine Ahmet Hamdi Atalay getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu.

Ahmet Hamdi Atalay Kimdir?

Elektronik ve haberleşme alanındaki kariyeriyle tanınan Ahmet Hamdi Atalay, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi’nde Siber Güvenlik alanında tamamladı. Kamu ve savunma sanayisinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Atalay, 2004-2009 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Üst Kurul Üyesi olarak görev yaptı. 2015-2020 yılları arasında HAVELSAN Genel Müdürü olarak görev yapan Atalay, daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevlerini üstlendi. Atalay, 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilgisayar Yazılım Meclisi Üyeliği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-GE Değerlendirme Kurulu Üyeliği ve Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. Halen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İnternet Geliştirme Kurulu’nda yer alıyor.