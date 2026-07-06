Yüksel Yıldırım’dan İTÜ’ye 24 Bin Metrekarelik Yeni Kütüphane Yatırımı

Ayazağa Yerleşkesi’nde inşa edilecek 24 bin metrekarelik yeni yapı, öğrencilere modern çalışma ve sosyal yaşam alanları sunacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi 1983 yılı mezunu, CoreX Şirketler Grubu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından üniversiteye kazandırılacak yeni kütüphane binası için protokol imzalandı. İmza töreni, 25 Haziran 2026 tarihinde İTÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile CoreX Şirketler Grubu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın imzaladığı protokole, üniversite ve şirket temsilcileri de katıldı.

Kütüphane kapasitesi 3 bin 250 kişiye çıkacak

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitenin uluslararası başarılarına dikkat çekerek, son açıklanan QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda İTÜ'nün hem "Mühendislik ve Teknoloji" alanında ilk 100'de hem de genel sıralamada ilk 300 içerisinde yer alarak Türkiye'nin lider üniversitesi olduğunu söyledi.

Öğrencilere en iyi eğitim ve araştırma imkânlarını sunmayı hedeflediklerini belirten Mandal, yeni kütüphane binasının bu vizyonun önemli bir parçası olacağını ifade etti.

Mevcut 10 bin metrekarelik kütüphane alanına ilave olarak 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir bina inşa edileceğini açıklayan Mandal, mevcut 1.250 kişilik kapasitenin 2 bin kişi daha artırılarak toplam 3 bin 250 kişiye çıkarılacağını söyledi.

Yeni binanın yalnızca okuma salonlarından oluşmayacağını vurgulayan Mandal, sosyal alanlar ve ortak çalışma ortamlarıyla öğrencilerin bilgi üretimine katkı sağlayacak modern bir yaşam merkezi oluşturulacağını belirtti.

"Türkiye için örnek bir model olacak"

Mezunların üniversitelerine duyduğu aidiyetin önemine değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, Yüksel Yıldırım'ın katkısıyla hayata geçirilen projenin Türkiye'deki üniversite-mezun iş birliğine örnek teşkil edeceğini söyledi.

Bu modelin hem Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına hem de uluslararası paydaşlara örnek olacak kalıcı bir başarı hikâyesi oluşturacağını ifade etti.

Yüksel Yıldırım: "Hayatımın en hayırlı işini yapıyorum"

İTÜ'de 1978 yılında eğitim hayatına başladığını hatırlatan CoreX Şirketler Grubu Başkanı Yüksel Yıldırım ise üniversitede aldığı eğitimin kariyerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Eğitime destek vermeyi her zaman öncelikleri arasında gördüğünü ifade eden Yıldırım, gençlerin daha nitelikli eğitim alabilmesi için bu projeye büyük bir heyecanla destek verdiğini söyledi.

Kütüphanenin yapım protokolünü büyük bir mutlulukla imzaladığını dile getiren Yıldırım, "Eğitime bu kütüphaneyle bir can suyu veriyoruz. Bunun geri dönüşünün ülkemize çok daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Dünyanın farklı üniversitelerindeki kütüphaneleri yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirten Yıldırım, bu yatırımın uzun vadede ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık değer üreteceğini ifade ederek, "Bu bir hayır işidir ve hayatımın en hayırlı işini yapıyorum." diye konuştu.

Yeni bina mevcut kütüphaneye köprüyle bağlanacak

İmza töreninin sonunda Prof. Dr. Hasan Mandal, Yüksel Yıldırım'a İTÜ Müzesi'nde sergilenen Hamairî Usturlabı'nın replikasını hediye etti.

Program kapsamında Yıldırım ve sınıf arkadaşları Mustafa İnan Kütüphanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunurken, kütüphane önündeki Mezunlar Meydanı'nda yer alan ve üniversiteye katkı sağlayan mezunların isimlerinin bulunduğu petek taşlara Yüksel Yıldırım'ın adı da eklendi.

Ayazağa Yerleşkesi'nde inşa edilecek yeni kütüphane binası, öğrencilere modern, teknolojik ve konforlu çalışma ortamı sunacak. Yeni yapı, mevcut Mustafa İnan Kütüphanesi'ne çalışma ve yaşam alanlarını bütünleştiren bir köprüyle bağlanacak.