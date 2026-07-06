Karabiga'da "42. Priapos Deniz Festivali" Coşkusu

Karabiga Belediyesi tarafından 4-5 Temmuz tarihlerinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Priapos Deniz Festivali, Karabigalılara ve binlerce misafire keyifli anlar yaşattı. Festivalde bu yıl ilk kez 4-8 Temmuz tarihleri arasında Karabiga Panayırı da kuruldu. Şarkıcı Sefo ve Sevtuğ Kasapoğlu'nun konser verdiği festivalde, kordonda karpuz yeme, yoğurt yeme, deniz içinde halat çekme, yüzme yarışı ve yağlı direk gibi geleneksel yarışmalar büyük ilgi gördü. Alanya'dan Karabiga'ya gelen flyboard sporcusu Furkan Yılmaz'ın gerçekleştirdiği nefes kesen gösterisi ise festivale renk kattı. 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde Türk bayrağıyla gösteri gerçekleştiren Yılmaz, daha sonra Türk bayrağını Kaymakam Ercan Kayabaşı ve Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'ye takdim etti.

Yağış direk yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 saat süren yarışmada direğin ucundaki bayrağı Berkay Ceylan kazandı. 120 bin TL ödülün yanında cep telefonu, saat, hediye çekleri olmak üzere çeşitli hediyeler kazanan yarışmacıya ödülünü Kaymakam Ercan Kayabaşı ve Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi takdim etti. Diğer yarışmaları kazananlara da ödülleri Kaymakam Kayabaşı, Başkan Elbi ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Karabiga'nın tarihi kimliğini ve deniz kültürünü ortaya çıkaran etkinliğin yaz aylarını renklendirdiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga Belediyesi olarak her yıl daha farklı olması açısında çeşitli etkinlikleri ilave ettik. Dün akşamki konserimizde benzeri görülmemiş bir kalabalık oldu. Panayır kültürünü de Karabiga'mıza yerleştirmek istiyoruz. Biga ilçemizde uzun yıllardır böyle sokak panayırı yapılmıyor. Biz de bunu devam ettirmek adına bu yıl ilkini yaptık. Kalabalık oldu. Panayırla ilgili olumlu güzel dönüşler aldı. Bu panayırı da her yıl yapmaya karar verdik. Karabiga'mıza gerekli yatırımları ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerle kışın turizm azaldığı için yazın vatandaşımız ve esnafımız kazanıyor. Bu anlamda da biz de belediye olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Esnafımız memnun olunca biz de memnun oluyoruz" dedi.

Festivale Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Vira Haber