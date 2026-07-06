Kuşadası'nda Bir Günde 4 Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

İlçede gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Kuşadası'nda saatte yaklaşık 23 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle oluşan kuvvetli akıntı ve yüksek dalgalar, denize giren çok sayıda kişiyi zor durumda bıraktı. En yoğun olayların yaşandığı Sevgi Plajı'nda yaklaşık 1 saat içerisinde 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarlar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve çevredeki vatandaşların desteğiyle 16 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'dan tatil için Kuşadası'na geldiği öğrenilen öğretmen İlkay Ümit Özcan (54), denizden çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı saatlerde dev dalgalar arasında mahsur kalan Dursun Marmara (79) da vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Marmara, ambulansla kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, gün içerisinde Kuşadası'nın farklı noktalarında meydana gelen diğer boğulma vakalarıyla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Vira Haber