Karadeniz Holding'den Yeni Nesil “Sea Lion” Powership'leri İçin İlk Adım

Her biri 300 MW kapasiteli dört yeni Powership'in inşa süreci başlarken, ilk gemi için Güney Kore'de sac kesim töreni gerçekleştirildi; gemilerin 2028'in ilk yarısında kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.

Karadeniz Holding'in uluslararası markası Karpowership, Güney Kore merkezli HSG Sungdong tarafından inşa edilecek dört adet "Sea Lion" sınıfı Powership için firmayla anlaşma imzaladı. Serinin ilk gemisi için HSG Sungdong tersanesinde sac kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Sea Lion sınıfı, verimli ve esnek elektrik üretimi sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil Powership'lerden oluşacak. Her biri 300 MW kurulu güce sahip olacak gemiler, kombine çevrim konfigürasyonunda çalışan üç adet yüksek verimli gaz türbiniyle donatılacak. Bu sayede geleneksel enerji üretim teknolojilerine kıyasla daha yüksek yakıt verimliliği ve daha düşük emisyon seviyeleri sağlanacak.

136 metre boyunda ve 4,5 metrelik drafta sahip Sea Lion sınıfı Powershipler, farklı kıyı koşullarında hızlı bir şekilde devreye alınabilecek şekilde tasarlandı. Gemilerin Ocak-Mayıs 2028 arasında kademeleri olarak teslim edilmesi planlanıyor.

Farklı yakıt türleriyle çalışabilen yüzer enerji santralleri olan Powership’ler, gemi üzerindeki entegre trafo merkezleri sayesinde ulusal şebekelere doğrudan bağlanabiliyor. Tak-çalıştır konseptiyle tasarlanan bu entegre tesisler, uygun altyapının sağlanması halinde 30 günden kısa sürede elektrik üretimine başlayabiliyor. Karadeniz Holding filosunda bugün Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal ve Whale sınıflarında, 30 MW ile 600 MW arasında değişen kapasitelerde Powership’ler bulunurken, Sea Lion sınıfı da filonun en yeni üyesi olarak bu yapıya katılıyor.