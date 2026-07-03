Borusan Cat, Marina Günleri ile Denizcilik Segmentine Yönelik Çözümlerini Sektörle Buluşturdu

West İstanbul Marina ve Pendik Marintürk Marina’da gerçekleştirilen buluşmalarda şirket; marin segmentine özel güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir çözümlerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat, yaz sezonunun habercisi niteliğindeki Marina Günleri kapsamında West İstanbul Marina ve Pendik Marintürk Marina’da sektör temsilcileriyle bir araya gelerek marin segmentine yönelik çözümlerini tanıttı. Etkinlikte, denizcilik dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren sürdürülebilir ve yüksek performanslı uygulamalar öne çıktı. Şirket, mayıs ayında Marmaris Muttaş Marina’da düzenlenen TYBA Yat Sektörü Buluşması’nda da ana sponsor olarak yer almış; marin alandaki uzmanlığını farklı platformlarda da ortaya koymuştu.

West İstanbul Marina ve Pendik Marintürk Marina’da bulunan Borusan Cat standını ziyaret eden katılımcılar; ana makine ve jeneratör çözümleri başta olmak üzere, tekne ve yat projelerine özel mühendislik yaklaşımı, periyodik bakım uygulamaları, seyir testi, ücretsiz yağ analizi ve genel kontrol hizmetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Şirket, bu buluşmalarda yalnızca ürün portföyünü değil, uçtan uca çözüm yaklaşımını da sahaya taşıdı.

Borusan Cat, marin segmentindeki ihtiyaçlara yalnızca ürün bazında değil, proje bazlı bir bakış açısıyla yaklaşarak; teknelerin faaliyet göstereceği bölge, emisyon regülasyonları, klas gereklilikleri, boyut, ağırlık ve yerleşim gibi kritik kriterleri birlikte değerlendiriyor. Bu kapsamda şirket, 280 ile 4000 beygir gücü aralığında ana makine çözümleri ve 10 ekW’den 4800 ekW’ye uzanan jeneratör seçenekleriyle denizcilik projelerine uygun, güvenilir alternatifler sunuyor.

Borusan Cat’in denizcilik segmentine yönelik çözümleri, yalnızca performans ve verimlilik değil; aynı zamanda operasyonel süreklilik ve servis güvenilirliği odağında şekilleniyor. Şirket, marin alandaki uzmanlığıyla müşterilerinin sezon öncesi hazırlık süreçlerine destek olmayı, teknelerin performansını korumayı ve denizde güveni artırmayı hedefliyor. Marina Günleri’nde ayrıca Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto da Yeni BMW iX3 modeliyle stant alanında yer alarak etkinliğe farklı bir deneyim kattı. Böylece ziyaretçiler, aynı noktada hem denizcilik çözümlerini hem de otomotiv dünyasından yeni bir modeli yakından inceleme imkânı buldu. Borusan Cat, yıl boyunca düzenlediği sektör buluşmaları ve teknik odaklı etkinliklerle denizcilik ekosisteminin gelişen ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sunmayı sürdürüyor.