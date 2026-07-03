Global Ports Holding’den ‘Next- Gen’ Programı ile Denizciliğin Geleceğine Yatırım

GPH’nin 20 ülkede faaliyet gösteren 35 kruvaziyer limanında eş zamanlı olarak yürütülen program, öğrencileri liman operasyonlarının merkezine taşıyarak sektörü yerinde deneyimlemelerini sağlıyor. Bu yılın başından bu yana 350’den fazla öğrencinin katıldığı program, gençlerin denizcilik ve kruvaziyer sektöründe sunulan kariyer fırsatlarını yakından tanımalarına katkı sunarken, sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini de destekliyor.

Global Ports Holding (GPH), faaliyet gösterdiği limanlarda yalnızca kruvaziyer operasyonlarını yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek insan kaynağının gelişimine de yatırım yapıyor. Dünya Denizciler Günü kapsamında hayata geçirilen Next-Gen Programı ile şirket, küresel liman ağının kapılarını öğrencilere açarak onları kruvaziyer sektörünün dinamik yapısıyla tanıştırıyor. Kruvaziyer şirketi iş ortaklarıyla birlikte yürütülen program kapsamında öğrenciler; rehberli terminal gezileri, operasyon sunumları, gemi turları ve sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilen buluşmalar sayesinde liman operasyonlarını yerinde gözlemleme ve denizcilik sektörünün sunduğu farklı kariyer alanlarını yakından tanıma fırsatı buluyor.

350’den fazla öğrenci ağırlandı

Bu yılın başında başlatılan Next-Gen Programı kapsamında GPH ağına bağlı limanlarda bugüne kadar 350’den fazla öğrenci ağırlandı. Program, gençleri teorik bilginin ötesine taşıyarak kruvaziyer limanlarının günlük operasyonlarını doğrudan deneyimleme imkânı sunuyor.

Katılımcılar; terminal yönetimi, yolcu akışı, liman altyapısı, denizcilik teknolojileri, güvenlik, misafir hizmetleri ve kruvaziyer gemilerinin limana yanaştığı günlerde yürütülen koordinasyon süreçlerini yerinde gözlemliyor. Böylece bir kruvaziyer limanının arka planında yer alan operasyonel süreçleri, farklı disiplinlerin koordinasyonunu ve kusursuz yolcu deneyimini mümkün kılan çalışma modelini yakından inceleme fırsatı elde ediyor.

Program aynı zamanda liman operasyonları, mühendislik, lojistik, sürdürülebilirlik, teknoloji, destinasyon yönetimi, güvenlik ile konaklama ve ağırlama hizmetleri gibi kruvaziyer ekosisteminde hızla büyüyen kariyer alanlarına da dikkat çekiyor.

Next-Gen Programı, Global Ports Holding’in toplumsal katılımı destekleme, denizcilik eğitimine katkı sağlama ve yerel yeteneklerin gelişimini teşvik etme vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Limanlarını öğrencilere açarak kruvaziyer şirketleriyle iş birliklerini güçlendiren GPH, hızla büyüyen küresel kruvaziyer sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı sürdürürken, sektörün geleceğini şekillendirecek yeni nesil profesyonellerin yetişmesine de destek oluyor.