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Sarıyer Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Su Alan Tekne Kurtarıldı

Sarıyer açıklarında su alan ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

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Sarıyer açıklarında su aldığı tespit edilen 8 metrelik gemi Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildi. Teknede bulunan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında meydana geldi. su aldığı öğrenilen 8 metrelik tekne yardım çağrısının ardından Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Tekneye dolan su ekipler tarafından tahliye edilirken teknede bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Büyük Liman önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botu personelimizce suyu tahliye edilerek Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber


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