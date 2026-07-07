Denizcilik Öğrencileri Açık Deniz Stajına Geleneksel Etkinlikle Uğurlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 2’inci sınıf öğrencilerinin açık deniz stajı öncesinde, denizcilik eğitiminde uzun yıllardır sürdürülen denize atma geleneği gerçekleştirildi. Öğrencilerin denizdeki keyifli görüntüleri uğurlamaya renk kattı.

"Yalnızca akademik bilgiyi değil ekip ruhunu hedefliyoruz"

Öğrencilerin meslek hayatına attıkları ilk adımlarını simgeleyen etkinlikle ilgili açıklama yapan SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş, "Denizcilik köklü gelenekleri, disiplin anlayışı ve güçlü meslek kültürüyle nesilden nesle aktarılan bir yaşam biçimi. Biz de öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlarken akademik bilgi ve uygulama becerisinin yanı sıra denizcilik kültürünü, ekip ruhunu, meslek ahlakını ve disiplin anlayışını da kazandırmayı hedefliyoruz. Açık deniz stajı öncesinde gerçekleştirdiğimiz ‘denize atma’ geleneği, öğrencilerimizin meslek yaşamına attıkları ilk adımı simgeleyen anlamlı bir sembol. Eğitim sürecinde disiplin ve ciddiyetten taviz vermiyoruz. Çünkü denizde disiplin, emniyetin temelidir. Bunun yanında güçlü bir iletişim ve karşılıklı güven ortamı oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı sürpriz de bu samimiyetin ve okulumuzdaki güçlü bağın bir göstergesi oldu. Açık deniz stajına çıkan tüm öğrencilerimize emniyetli ve başarılı bir staj dönemi diliyor, burada kazandıkları bilgi, disiplin ve mesleki değerleri denizde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Vira Haber