Başaran Bayrak Ailesi'nden Kamuoyuna Açıklama: İlhan Bayrak ve Çocuklarıyla Tüm Bağlar Sona Erdi

Açıklamada, Başaran Bayrak Ailesi ile İlhan Bayrak ve çocukları arasındaki tüm ticari, mali, kurumsal, sosyal, kişisel ve ailevi ilişkilerin tamamen ve geri dönülmez şekilde sona erdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu tarihten itibaren İlhan Bayrak ve çocuklarının Başaran Bayrak Ailesi'ni, aile üyelerini, şirketleri veya gemileri temsil etme, bunlar adına taahhütte bulunma, sözleşme imzalama, müzakere yürütme ya da herhangi bir açıklama yapma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca şirketlerin ve ilişkili kuruluşların, İlhan Bayrak ve çocuklarının gerçekleştireceği faaliyet, beyan, taahhüt ve ticari işlemlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, şirketlere ve gemilere ait kurumsal geçmiş, inşa edilen ve teslim edilen gemiler, gemi projeleri, müşteri portföyü ve referansları, teknik bilgi birikimi, mühendislik çalışmaları, ticari itibar, marka değeri ile fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm maddi ve gayri maddi değerlerin uzun yıllar içinde oluşturulduğu ve münhasıran hak sahiplerine ait olduğu belirtildi.

Başaran Bayrak Ailesi, şirketlere ve gemilere ait know-how, referanslar, kurumsal geçmiş, proje bilgileri ile diğer fikri ve ticari hakların; Başaran Bayrak Ailesi, şirketleri veya gemileriyle mevcut ya da devam eden bir kurumsal bağ, ortaklık, temsil ilişkisi veya tarihsel devamlılık bulunduğu izlenimi oluşturacak şekilde kullanılmasının, tanıtılmasının veya sahiplenilmesinin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu hakların korunmasına ilişkin her türlü hukuki ve cezai başvuru hakkının saklı tutulduğu da kaydedildi.

Basın açıklamasının sonunda ise iş ortakları, müşteriler, finans kuruluşları, klas kuruluşları, bayrak idareleri, tedarikçiler ve tüm paydaşlardan yalnızca Başaran Bayrak Ailesi ve ilgili şirketler tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmeleri istendi. Açıklama, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleriyle sona erdi.