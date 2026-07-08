CVC Capital Partners, D-Marin'i 1 Milyar Euronun Üzerinde Bedelle InfraVia'ya Sattı

Taraflar satış bedelini açıklamazken, uluslararası basında yer alan bilgilere göre işlemin değerinin 1 milyar euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

CVC Capital Partners tarafından yapılan açıklamada, CVC Capital Partners VII fonunun D-Marin'deki hissesinin InfraVia Capital Partners'a devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İşlemin, gerekli yasal onayların tamamlanmasının ardından sonuçlanması bekleniyor.

2020 yılında CVC tarafından satın alınan D-Marin, geçen altı yıllık süreçte önemli bir büyüme kaydetti. Şirket, Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki faaliyetlerinin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Malta ve Arnavutluk'a da genişleyerek bugün dokuz ülkede faaliyet gösteren 28 premium marinaya ulaştı. D-Marin, 14 bin 300'den fazla yat bağlama kapasitesi, 1.000'in üzerinde süperyat bağlama yeri ve yılda 50 binden fazla müşteriye hizmet veren yapısıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin önde gelen marina işletmecileri arasında yer alıyor. Ayrıca şirket bünyesinde yılda 2 bin 500'den fazla yata hizmet veren 12 profesyonel tersane bulunuyor.

Uluslararası kaynaklara göre satış işlemi, D-Marin'e 1 ila 1,5 milyar euro arasında bir şirket değeri biçiyor. CVC'nin 2020 yılında yaklaşık 200 milyon euro karşılığında satın aldığı şirketin bu süreçte gelirlerini yaklaşık üç katına çıkardığı belirtiliyor.

CVC Yönetici Ortağı István Szőke, yapılan açıklamada D-Marin'i "gizli bir değerden Avrupa ve EMEA bölgesinin lider premium marina işletmecisine dönüştürdüklerini" belirterek, şirketin yeni dönemde de büyümesini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti. InfraVia Capital Partners CEO'su Vincent Levita ise D-Marin'in güçlü yönetim ekibiyle birlikte yatırımlarına devam ederek şirketin uluslararası büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda marina sektörü, yat sahipliğindeki artış ve Akdeniz'de yeni marina yatırımlarının sınırlı kalması nedeniyle yatırım fonlarının yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri haline geldi. Uzmanlar, marina kapasitesine yönelik yüksek talep ile arz arasındaki dengesizliğin sektörde birleşme ve satın almaları hızlandırdığına dikkat çekiyor.

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