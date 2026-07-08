BADO'nun Akçay-Midilli Seferleri 17 Temmuz'da Başlıyor

Bu kapsamda Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından BADO Ayvalık-Midilli hattının ardından şimdi de Akçay-Midilli seferleri 17 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Balıkesir'i geleceğe taşırken ulaşımdan turizme, sosyal desteklerden yatırımlara kadar birçok yeniliği vatandaşlarla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın verdiği sözleri birer birer gerçekleştiriyor. Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) ile Ayvalık-Midilli arası deniz ulaşımının sağlanmasının akabinde Akçay-Midilli seferleri de 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlıyor. Bölgenin uluslararası ulaşım ağını güçlendirmeyi ve turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen çalışma, Balıkesir'i deniz ulaşımında önemli bir noktaya taşıyacak.

Her gün karşılıklı sefer

Deniz ulaşımında önemli bir adım olan Akçay-Midilli hattını kullanacak vatandaşlar BADO için biletleri https://bado.balikesirulasim.com.tr/ internet adresinden ve 08503078010 numaralı iletişim hattından rahatlıkla alabilecek. BADO seferleri için tek yön bilet fiyatları 35 euro, gidiş-dönüş bilet fiyatları ise 45 euro olarak belirlendi. Ayrıca liman ücreti ise alınmayacak. Seferler kapsamında her gün saat 07.30'da Akçay'dan hareket edilecek. Dönüş seferi ise Midilli'den saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Seferler kapsamında Akçay İskelesi, Deniz Hudut Kapısı olarak hizmet vermeye başlarken, yolculara Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğrudan ve konforlu ulaşım imkânı sunuldu.

"Bizler için gurur verici bir çalışma"

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan bu hat ile Balıkesir'in uluslararası deniz ulaşımında yeni bir merkez olma yolunda önemli bir adım attığını dile getirdi. Boyuer, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız Akçay-Midilli deniz ulaşım hattını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir projenin başarıyla tamamlanması bizler için gurur verici. Bu önemli hattın başta Edremit ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenilir ulaşım imkânı sunmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Modern standartlar oluşturuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçay Limanı'nda uluslararası yolcu taşımacılığına uygun kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı. Gümrük işlemleri, pasaport kontrol alanları, yolcu yönlendirme sistemleri ve güvenlik düzenlemeleri modern standartlara uygun şekilde oluşturulurken liman içerisindeki tüm giriş-çıkış süreçlerinin düzenli, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi de sağlandı.

Bölge turizmini canlandıracak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Toplu Taşıma AŞ tarafından işletilecek olan deniz otobüsleri Akçay-Midilli hattının faaliyete geçmesiyle birlikte hem günübirlik hem de konaklamalı seyahatler büyük ölçüde kolaylaşacak. Bölge turizmini canlandırması hedeflenen seferlerin, aynı zamanda artan ziyaretçi trafiği ile birlikte yerel esnafın desteklenmesi ve ekonomik hareketliliğin güçlendirilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Vira Haber