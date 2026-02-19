BUDO'nun Bazı Seferleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00’de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO’nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.
