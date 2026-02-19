Didim Yelken Tutkunlarını Ağırlayacak

21-25 Şubat tarihleri arasında Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları ve yelken tutkunlarını Ege’nin eşsiz kıyılarında buluşturacak.

21 Şubat Cumartesi günü başlayacak şampiyona yarışlarında, özellikle yüksek hız ve teknik hakimiyet gerektiren IQ Foil disiplininde sporcular suyun üzerinde adeta rüzgarla dans edecek. Foil teknolojisi sayesinde su yüzeyinin üzerinde yükselerek ilerleyen sporcular; denge, taktik ve hız unsurlarını bir arada kullanarak etap dereceleri ve genel klasman sıralaması için kıyasıya mücadele edecek.

Doğal güzellikleri ve eşsiz deniziyle öne çıkan Didim, su sporları organizasyonları için her geçen gün daha fazla tercih edilen bir merkez haline geliyor. Türkiye genelinden katılım sağlayacak kulüpler ve sporcular, performanslarını sergileme ve milli takım yolunda önemli puanlar toplama fırsatı bulacak.



Başkan Hatice Gençay: "Didim’de prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Ege’nin incisi Didim’de böylesine önemli ve prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. TYF Yelken Ligi IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası’nın kentimizde düzenlenmesi, Didim’in spor altyapısının, rüzgâr potansiyelinin ve doğal güzelliklerinin bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlar yalnızca sporcularımızın performanslarını sergilediği bir yarışma ortamı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerimize ilham veriyor, kentimizin spor turizmi vizyonuna katkı sağlıyor ve Didim’in adını ulusal ölçekte daha da görünür kılıyor. Tüm sporcularımıza heyecan dolu ve başarılı bir şampiyona diliyorum"

