İzmir'de Fırtına: Dikili'de Deniz Seviyesi Yükseldi
İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükselirken, suyun rengi değişti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak kentin tüm ilçeleri için 'sarı uyarı' verdi. Yapılan uyarıların ardından İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde fırtına etkisini hissettirdi. Bölgede fırtınayla birlikte deniz seviyesinde yükselme yaşanırken, deniz suyunun renginin değiştiği görüldü.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirilmişti. Yetkililer, deniz seviyesindeki yükselme ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunmuştu.
